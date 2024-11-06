В ВС ФРГ признали прогресс России в продвижении на Украине

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер подчеркнул, что "необходимо сделать все возможное, чтобы остановить это

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) Карстен Бройер признал, что Россия медленно, но верно добивается прогресса в продвижении на Украине.

"И если <...> посмотреть на ориентацию российской экономики на военную экономику, то нужно понимать, что время однозначно говорит в пользу России. РФ медленно, но неуклонно добивается прогресса", - заявил Бройер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он подчеркнул, что "необходимо сделать все возможное, чтобы остановить это".

В то же время генеральный инспектор Бундесвера отметил, что "Россия производит от 1 тыс. до 1,5 тыс. боевых танков каждый год". "Это примерно в два раза больше, чем в пяти крупнейших европейских странах НАТО, в Германии их около 300", - сказал Бройер. В ближайшие несколько лет, считает он, российские вооруженные силы будут увеличены до 1,5 млн военнослужащих, что, по словам генерального инспектора, вдвое больше, чем было у России до начала конфликта на Украине.

"Следует понимать, что мы должны быть в состоянии сдерживать Россию. Мы должны ясно дать понять, что нападение на территорию НАТО будет иметь неисчислимые последствия", - утверждал Бройер. Вместе с тем он полагает, что "чисто военного решения" конфликта на Украине не существует.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что ситуация для украинской армии на кураховском направлении в подконтрольной Киеву части ДНР сложная. В конце октября министр обороны РФ Андрей Белоусов проинформировал, что ВС РФ продолжают уверенное продвижение на кураховском направлении. В то же время, по данным аналитиков журнала Newsweek, октябрь стал тяжелым месяцем для украинской армии.

3 октября Минобороны РФ объявило об освобождении Угледара. Этот город - важный логистический пункт в ДНР, контроль над ним позволит российским войскам выйти на следующую дугу обороны ВСУ в Славянске и Краматорске, отбросит украинскую армию еще дальше от Донецка и снизит количество обстрелов Еленовки, окрестностей Волновахи. После освобождения Угледара продвижение российских войск продолжилось.