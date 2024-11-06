Войти
ТАСС

В ВС ФРГ признали прогресс России в продвижении на Украине

326
0
0
Генеральный инспектор бундесвера Карстен БРОЙЕР
Генеральный инспектор бундесвера Карстен БРОЙЕР.
Источник изображения: invoen.ru

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер подчеркнул, что "необходимо сделать все возможное, чтобы остановить это

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) Карстен Бройер признал, что Россия медленно, но верно добивается прогресса в продвижении на Украине.

"И если <...> посмотреть на ориентацию российской экономики на военную экономику, то нужно понимать, что время однозначно говорит в пользу России. РФ медленно, но неуклонно добивается прогресса", - заявил Бройер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он подчеркнул, что "необходимо сделать все возможное, чтобы остановить это".

В то же время генеральный инспектор Бундесвера отметил, что "Россия производит от 1 тыс. до 1,5 тыс. боевых танков каждый год". "Это примерно в два раза больше, чем в пяти крупнейших европейских странах НАТО, в Германии их около 300", - сказал Бройер. В ближайшие несколько лет, считает он, российские вооруженные силы будут увеличены до 1,5 млн военнослужащих, что, по словам генерального инспектора, вдвое больше, чем было у России до начала конфликта на Украине.

"Следует понимать, что мы должны быть в состоянии сдерживать Россию. Мы должны ясно дать понять, что нападение на территорию НАТО будет иметь неисчислимые последствия", - утверждал Бройер. Вместе с тем он полагает, что "чисто военного решения" конфликта на Украине не существует.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что ситуация для украинской армии на кураховском направлении в подконтрольной Киеву части ДНР сложная. В конце октября министр обороны РФ Андрей Белоусов проинформировал, что ВС РФ продолжают уверенное продвижение на кураховском направлении. В то же время, по данным аналитиков журнала Newsweek, октябрь стал тяжелым месяцем для украинской армии.

3 октября Минобороны РФ объявило об освобождении Угледара. Этот город - важный логистический пункт в ДНР, контроль над ним позволит российским войскам выйти на следующую дугу обороны ВСУ в Славянске и Краматорске, отбросит украинскую армию еще дальше от Донецка и снизит количество обстрелов Еленовки, окрестностей Волновахи. После освобождения Угледара продвижение российских войск продолжилось. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.11 14:19
  • 5451
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»
  • 04.11 18:30
  • 73
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.11 17:57
  • 13
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.11 15:35
  • 0
Военные приготовления НАТО в ноябре
  • 04.11 12:13
  • 23
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 04.11 11:55
  • 10
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 04.11 11:07
  • 5
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 04.11 11:06
  • 0
Гонка вооружений 2.0 – крах Европы
  • 04.11 09:55
  • 1
Как выглядит и на что способен самый массовый гусеничный БТР Северной Кореи
  • 04.11 05:39
  • 2
Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)
  • 03.11 18:24
  • 3
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)