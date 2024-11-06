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Flotprom

На выставке в Париже показали облик обновленных фрегатов типа FREMM

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Итальянская судостроительная компания Fincantieri впервые представила масштабную модель фрегатов нового поколения FREMM EVO на военно-морской выставке Euronaval 2024, которая проходит с 4 по 7 ноября в Париже. Как отмечает Naval News, эти корабли станут самыми передовыми боевыми надводными платформами в итальянском флоте.

Напомним, что этим летом Orizzonte Sistemi Navali (OSN), совместное предприятие, принадлежащее Fincantieri (51%) и Leonardo (49%), заключило контракт стоимостью 1,5 млрд евро на поставку ВМС Италии дополнительных двух фрегатов класса FREMM в модификации EVOLUTION (FREMM EVO). Сделка заключена с Европейским управлением по закупкам вооружений (OCCAR, Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement).

Модель модернизированного фрегата FREMM EVO

Naval News


Напомним, что к настоящему времени в состав ВМС Италии введены восемь фрегатов типа FREMM, а еще два корабля находятся на стадии достройки и испытаний.

Вариант FREMM EVO представляет собой эволюцию первоначального проекта, программа которого была запущена в 2002 году. Обновленный проект включает ряд усовершенствований, направленных на решение проблем устаревания, а также добавляет передовые технологии и системы, что позволит противостоять современным угрозам.

Предполагается, что два новых корабля построят на верфях Fincantieri в Рива-Тригозо (Генуя) и Муджиано (Специя). Первый фрегат должны поставить летом 2029 года, второй – через год.

В целом дизайн обновленных FREMM соответствует базовому проекту, однако в надстройки внесены изменения, чтобы вместить новое оборудование и комплексы. При этом планируется использовать ту же самую пропульсивную систему.

При тех же размерах корпуса и водоизмещении около 6500 тонн фрегат FREMM EVO рассчитан на стандартный экипаж из 145 человек. Однако сократились возможности для размещения дополнительного персонала, поскольку вместо некоторых помещений в носовой части интегрируют системы вертикального пуска ракет.

На борту установят новые системы кондиционирования воздуха и распределения электроэнергии, чтобы соответствовать расширенным требованиям к боевым системам. Ожидается, что комплект оборудования будет представлять собой эволюцию текущих кораблей FREMM с новейшими комплексами управления и навигации, включая два радара GEM Elettronica GeminiX-диапазона (от 8 до 12 ГГц, длины волн – от 3,75 до 2,5 см) и Ka-диапазона (от 26,5 до 40 ГГц, длины волн – от 1,13 до 0,75 см).

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Компании
Fincantieri
OCCAR
Проекты
DCNS FREMM
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