Дадут ли натовские роботы отпор России? Прибалтийские лидеры надеются на это (The Times, Великобритания)

The Times: НАТО проводит в Прибалтике эксперимент "Цифровая магистральная сеть"

НАТО перебрасывает к российским границам экспериментальные виды военной техники и вооружений, пишет The Times. На прибалтийских полигонах прошли испытания портативных дронов, управляемых через спутниковую сеть.

Лариса Браун (Larisa Brown)

Этот эксперимент носит название "Цифровая магистральная сеть". Североатлантический альянс проводит испытания портативных дронов и низкоорбитальных спутников поколения 5G, чтобы справиться с российской угрозой.

Недалеко от укрывшейся в латвийском лесу военной базы Адажи из палатки выезжает наземный робот и начинает движение посреди натовских военных. Его камера с искусственным интеллектом, как в научной фантастике, сканирует испытательный полигон в поисках противника.

Испанского оператора роботизированной машины не видно. Он управляет ею по сети 5G, находясь на удалении более 3 000 километров в Мадриде. Изображение с камеры поступает к нему на экран в режиме реального времени.

Руководство НАТО надеется, что такие инновации помогут ему получить технологическое преимущество над Россией. По словам латвийского министра обороны Андриса Спрудса (Andris Spruds) такие машины пока выпускают "в ограниченных масштабах", однако НАТО хочет, чтобы эти роботы работали безупречно "на более глубоком уровне".

Речь идет не об отдельной системе, а о том, как НАТО будет координировать совместную работу множества таких систем. Это роботы на земле и беспилотники в небе, управляемые натовскими военными из стран – членов альянса на большом удалении от линии фронта.

Эту роботизированную систему показали во время двухнедельного эксперимента "Цифровая магистральная сеть", в ходе которого НАТО проводила испытания новых технологий, таких как 5G, переносные портативные дроны и низкоорбитальные спутники. Цель эксперимента заключалась в том, чтобы понять, как подобные системы могут повысить эффективность действий союзных войск против путинской России.

На мероприятии присутствовал премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Kristen Michal). Он сказал: "Будущее современной войны формируется на Украине. Для противодействия российской угрозе крайне важно поддерживать технологическое превосходство. Я хочу подчеркнуть, что важно не отстать". По словам премьера, прежних обязательств стран НАТО в военной сфере было "недостаточно". Он предупредил, что противник "может оставить нас позади", и добавил: "У нас должен быть такой настрой, чтобы всегда ставить новые цели".

Неподалеку латвийский стартап Origin Robotics демонстрировал установленную на дроне ударную систему высокоточного наведения Beak. Этот переносной беспилотник прозвали "летающим Джавелином", имея в виду американский ПТУР, которым управляет один человек. Дрон запускает установленную на нем ударную систему, а затем возвращается на базу. По этой причине он экономичнее одноразовых ударных беспилотников, которые взрываются при столкновении с целью.

Вторая беспилотная наземная машина в ходе испытаний везла в безопасное место раненого солдата, а в море вблизи берега безэкипажный катер патрулировал морской участок.

НАТО старается адаптироваться и опередить противника. Но у блока есть и другие проблемы, вызывающие беспокойство, в том числе перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Трамп угрожал выходом Америки из состава альянса, если европейские страны не увеличат свои военные расходы. Как пишет в своей новой книге журналист Боб Вудворд, после ухода с президентского поста Трамп семь раз беседовал по телефону с президентом Путиным. А в 2022 году он охарактеризовал российскую военную операцию на Украине как "гениальную" и "разумную". Трамп уже давно критикует американскую помощь Украине и утверждает, что в случае победы на выборах прекратит военные действия за 24 часа.

Как относятся к его заявлениям прибалтийские государства, находящиеся на восточном фланге НАТО? Михал рассказал The Times, что он, как и Трамп, хочет увеличения военных расходов союзников по НАТО. По его словам, Эстония уже очень скоро будет тратить на оборону 3,5% своего ВВП. Для сравнения: Британия тратит на эти цели 2,3% ВВП.

Отвечая на вопрос, можно ли разрешить украинский конфликт за один день, как обещает кандидат от Республиканской партии, Михал заявил, что "лучший способ" — следовать "плану победы" президента Зеленского, который, по его словам, "заслуживает доверия". В такой ситуации Украина окажется в более сильном положении, а Россия будет вынуждена согласиться на переговоры, сказал премьер: "И никак иначе. Потому что, если говорить честно, мы знаем, что вежливость для них — это признак слабости".

Он также высказал мнение, что западные союзники не должны накладывать ограничения на применение Украиной дальнобойного оружия, такого как ракеты Storm Shadow. Президент Байден отказывается давать разрешение на использование такого оружия по целям в глубине российской территории, опасаясь эскалации. Поэтому решение по данному вопросу будет принимать уже его преемник.

Латвийский премьер-министр Эвика Силиня (Evika Silina), также присутствовавшая на мероприятии, сказала, что Европа ждет результатов выборов в США, потому что "худшая ситуация тогда, когда мы не знаем, что случится". По ее словам, ожидание результата "оставило нам непредсказуемое будущее" во время конфликта на Украине и на Ближнем Востоке. "Но кто бы ни одержал верх на выборах, одно можно сказать наверняка, — сказала Силиня. — Мы очень нуждаемся в сильном лидерстве США".