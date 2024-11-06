СМИ: бразильская оборонная компания разрабатывает ПТРК с технологией «выстрелил и забыл»

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Бразильская оборонная компания Sistemas Integrados de Alto Teor Tecnológico (SIATT) ведет работы по разработке новейшего противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) MSS (Míssil Superfície-Superfície) и новой противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) с технологией «выстрелил и забыл». Онлайн-издание военной тематики Army Recognition сообщает, что по мере развития этой платформы она изменит представление о противотанковых и высокоточных ударных возможностях сухопутных войск Бразилии, став важнейшим элементом будущих боевых операций бразильской армии.

Технология «выстрелил и забыл» позволяет операторам после пуска ракеты сразу менять позицию, что резко минимизирует поражение встречным огнем противника. Ожидается, что новый комплекс будет пробивать более 1000 мм катаной гомогенной брони (RHA), эффективно нейтрализуя широкий спектр современных основных боевых танков (ОБТ) и бронетехники, в том числе с динамической защитой. Благодаря такому уровню пробиваемости ПТРК MSS относится к тому же классу, что и некоторые из самых мощных противотанковых ракет в мире.

Помимо высокой пробивной способности, будущая модель ПТРК MSS будет иметь дальность поражения более четырех километров. Это очень важно для ведения боев на открытой или пересеченной местности, где для тактического преимущества необходимы бои на дальней дистанции.

Помимо разработки нового ПТРК, компания ведет работы и по созданию противотанковой ракеты с лазерным наведением и увеличенной дальностью. Этот вариант ПТУР предназначен для повышения точности и дальности действия противотанковых средств бразильской армии, обеспечивая эффективную борьбу с целями на значительных расстояниях. Система лазерного наведения позволяет точно наводить ракету как на неподвижные, так и на движущиеся цели, предоставляя операторам больший контроль над траекторией полета ракеты и снижая вероятность того, что она отклонится от цели или будет перехвачена.

Платформа противотанкового ракетного комплекса MSS знаменует собой важную веху в стремлении Бразилии разработать собственные высокоэффективные оборонительные решения, снизив зависимость от иностранных технологий

— подчеркивается в публикации Army Recognition.

Кроме того, комплекс MSS разрабатывается таким образом, чтобы он мог использоваться как индивидуальное средство поражения бронетехники, так и имел возможности установки на различные платформы и транспортные средства. Эти возможности повышают экспортный потенциал системы, поскольку страны, стремящиеся усилить свою противотанковую оборону, скорее всего, обратят внимание на усовершенствованные характеристики противотанкового ракетного комплекса MSS и его гибкость в интеграции с различными платформами, заключается в статье.

Стоит отметить, что в последних версиях российского ПТРК «Корнет», которые активно и эффективно применяются ВС РФ в зоне СВО, тоже реализована концепция «выстрелил и забыл». ПТУР этого комплекса поражает цели на расстоянии 5500 м в дневное время и 3500 м — в ночное. Наведение производится по лазерному лучу. При этом «Корнет» может преодолевать современные средства активной защиты за счёт пуска двух ракет одновременно с задержкой меньше времени переключения комплекса активной защиты на новую угрозу.