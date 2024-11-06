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Известия.ru

Уралвагонзавод поставил ВС РФ партию огнеметных систем «Солнцепек»

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Источник изображения: Фото: Telegram/УралВагонЗавод - УВЗ

Уралвагонзавод отправил военным Вооруженных сил (ВС) России очередную партию тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». Об этом 5 ноября сообщается в Telegram-канале концерна.

Уточняется, что боевые машины ТОС-1А были модернизированы с учетом пожеланий бойцов специальной военной операции. Машины прошли пробеговые испытания, во время которых были проверены качество монтажа, работа механизмов и приборов.

«За прошлый год предприятие увеличило выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Объемы возросли за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала», — говорится в сообщении Уралвагонзавода.

Ранее, 28 октября, государственная корпорация «Ростех» поставила Российской армии партию модернизированных десантируемых бронетранспортеров «Ракушка-М» с системами защиты от дронов. «Ракушки» оборудованы системами локального подавления линий управления дронов и комплектами защиты верхней полусферы. Кроме того, БТР-МДМ получили комплекты снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре «Накидка».

3 октября сообщалось, что концерн «Калашников» нарастил производство одноствольных авиационных пушек ГШ-301 для проведения СВО. В настоящее время они входят в состав вооружения истребителей МиГ-29, МиГ-29К/КУБ, Су-27 и других фронтовых бомбардировщиков.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Страны
Россия
Продукция
БТР-МДМ Ракушка-М
ГШ-30
ГШ-301
МиГ-29К
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