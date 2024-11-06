В Минобороны РФ заявили, что СВО сорвала ядерную программу Украины

Москва. 5 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Специальная военная операция (СВО) сорвала ядерную программу Украины, сейчас у нее нет технических возможностей создать ядерные боеприпасы, но она может произвести "грязную бомбу", заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу", - сказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

"Несмотря на отсутствие в настоящее время технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать так называемую "грязную бомбу", - сообщил он.

По словам Кириллова, для создания "грязной бомбы" Украина может использовать отработанное ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники.

Кириллов заявил, что основными исполнителями ядерной программы Украины были Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, а также Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве.

По данным Кириллова, с 2021 года финансирование этих институтов увеличилось на порядок, а суммарный объем закупок - в 20 раз.

"Столь резкий рост государственных расходов также свидетельствует о попытках Киева реализовать свою ядерную программу", - сообщил Кириллов.