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Известия.ru

В Минобороны допустили украинскую провокацию с применением «грязной бомбы»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Кириллов: Киев может устроить провокацию с применением «грязной бомбы»

Киев может устроить провокацию с применением «грязной бомбы» для противодействия России в зоне спецоперации. Об этом 5 ноября заявил начальник войск радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.


«С учетом того, что на Украине используется и хранится ядерное топливо в основном российского производства, киевский режим способен пойти на провокацию, направленную против населения Российской Федерации, с целью дискредитации органов государственной и местной власти, распространения панических настроений, дестабилизации обстановки и тем самым противодействия задачам специальной военной операции», — заявил Кириллов на брифинге Минобороны.

Он также отметил, что вскоре после того, как РФ в 2023 году выразила опасения об украинской провокации с применением «грязной бомбы», по инициативе США была внесена и принята Генассамблеей ООН резолюция, которая осуждает применение подобного оружия.

Также Кириллов заверил, что Минобороны и профильные органы власти продолжат следить за радиационной и химической обстановкой, а также будет анализировать и информировать о ядерных угрозах со стороны Киева.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что страна для победы в текущем конфликте должна или обладать ядерным оружием, или стать членом НАТО.

На следующий день, 18 октября, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывания представителей Украины о создании страной ядерного оружия безумны. По его словам, изготовить его Киев ни при каких обстоятельствах не сможет.

Президент России Владимир Путин назвал слова Зеленского опасной провокацией и отметил, что любой шаг в направлении размещения на Украине ядерного оружия повлечет соответствующую реакцию РФ.


Ранее, 19 июня 2023 года, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что появились данные, свидетельствующие о возможном продолжении Киевом работ по созданию «грязной ядерной бомбы». В том же месяце задержанный российскими спецслужбами украинский диверсант Дмитрий Шиманский рассказал, что Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины рассматривало возможность совершить на территории России теракт с применением «грязной бомбы».

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