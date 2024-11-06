Индийские ВВС потеряли второй с начала осени истребитель МиГ-29

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Индия с завидной регулярностью продолжает терять самолеты, очередной истребитель разбился в штате Уттар-Прадеш на севере страны. Об этом сообщает издание India Today.

Истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился накануне в ходе тренировочного полета, пилот катапультировался, и его жизни ничего не угрожает. Сам самолет упал возле города Агра в штате Уттар-Прадеш. В результате падения истребителя на земле повреждений нет, самолет полностью сгорел.

Самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил Индии разбился сегодня вблизи Агры во время выполнения планового учебного полета после того, как столкнулся с системной неисправностью. Пилот совершил манёвр, чтобы не нанести вред жизни или имуществу на земле, прежде чем благополучно катапультироваться. Воздушные силы начали расследование для выяснения причин аварии.

- говорится в сообщении ВВС Индии.

Как отметили в Минобороны Индии, данный МиГ-29 выполнял тренировочный полет и поэтому вооружений на борту не имел. Предварительная причина падения — техническая неисправность. Но окончательную точку в расследовании причин поставит специальная комиссия.

Отметим, что это уже второй истребитель МиГ-29 из состава индийских ВВС, разбившийся с начала этой осени. Первый упал в начале сентября вблизи Бармера в Раджастхане. Впрочем, говорить о том, что ВВС Индии теряют только российские самолеты, было бы неправильным, инциденты с падением самолетов в Индии происходят регулярно вне зависимости от страны их выпуска.