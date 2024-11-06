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ЦАМТО

США отправили Польше первую партию танков Abrams новейшей версии

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Модернизированный американский танк M1A2C (M1A2SEPv3) Abrams, по-видимому, в полной комплектации, в ангаре на полигоне армии США в Юма
Модернизированный американский танк M1A2C (M1A2SEPv3) Abrams, по-видимому, в полной комплектации, в ангаре на полигоне армии США в Юма.
Источник изображения: Damian Ratka / twitter.com/DRatka1

ЦАМТО, 5 ноября. США отправили Польше первую партию танков Abrams новейшей версии M1A2SEPv3.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Defence24.

"В Польшу направляется еще одна партия танков Abrams для Войска польского. На этот раз речь идет про ОБТ последней версии M1A2SEPv3", – говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортировка проходит в обстановке секретности. "По соображениям безопасности производитель не указывает количество машин, находящихся в этом транспорте, название судна, а также сроки отплытия и захода в один из портов Польши. Мы также не знаем, в какой порт зайдет корабль с Abrams", – говорится в сообщении.

По данным издания, новые ОБТ Abrams M1A2SEPv3 должны прибыть в Польшу через несколько недель. Отмечается, что танки будут доставлены раньше, чем предполагал ранее согласованный график, согласно которому первые машины должны были прибыть в Польшу в начале 2025 года. Завершение поставок запланировано на конец 2026 года.

Как напоминает агентство, в 2022 году Польша заключила контракт на поставку 250 танков Abrams новейшей версии M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. В 2023 году Польша заключила еще один контракт на поставку 116 танков Abrams в более старой версии M1A1 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами.

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Страны
Польша
США
Продукция
M1 Abrams
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