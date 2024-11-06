Минобороны РФ: имеющиеся возможности позволяют Киеву создать "грязную бомбу"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Несмотря на отсутствие в данный момент технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать "грязную бомбу", например, из отработавшего ядерного топлива или промышленных радиоактивных источников. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Несмотря на отсутствие в настоящее время технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать так называемую грязную бомбу. Для создания подобных устройств может быть использовано отработавшее ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники", - сказал он.

Кириллов также напомнил, что Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива. "Маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы лично курирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак", - добавил он.