Первый боевой ледокол "Иван Папанин" планируется к передаче ВМФ летом 2025 года

Еще как минимум три месяца займут летные испытания, отметил временно исполняющий обязанности генерального директора "Адмиралтейских верфей" Андрей Быстров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Первый боевой ледокол "Иван Папанин" проекта 23550 (шифр "Арктика"), построенный на "Адмиралтейских верфях", планируется к передаче ВМФ летом 2025 года. Об этом сообщил ТАСС в день 320-летия предприятия временно исполняющий обязанности генерального директора предприятия Андрей Быстров.

"Передача "Ивана Папанина" флоту планируется летом следующего года. До этого ему предстоит пройти ледовые испытания в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, и как минимум три месяца займут летные испытания", - сказал глава "Адмиралтейских верфей".