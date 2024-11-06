ВС России поразили цеха производства ракетного вооружения ВСУ

ВС России нанесли поражение цехам производства ракетного вооружения украинских военных. Об этом во вторник, 5 ноября, на брифинге сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС России также поражены инфраструктура военных аэродромов, объекты энергетики, используемые для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ), и скопления живой силы и военной техники боевиков в 143 районах.

В Минобороны добавили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую авиационную бомбу Hammer и 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также подразделения группировки войск «Центр» отразили девять контратак ВСУ.

3 ноября Минобороны сообщило, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Вишневое в Донецкой Народной Республике. Также было нанесено поражение живой силе и технике боевиков в районе населенных пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка в ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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