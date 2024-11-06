Войти
ЦАМТО

Thales Belgium наладит на Украине производство ракет для поражения БЛА

278
0
0
FZ275
New Thales 2.75-inch Rocket (FZ275).
Источник изображения: www.edrmagazine.eu

ЦАМТО, 5 ноября. Бельгийская компания Thales Belgium подписала с "Укроборонпромом" меморандум о взаимопонимании, предусматривающий организацию совместного производства ракет для поражения БЛА.

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины от 2 ноября.

По словам бывшего гендиректора "Укроборонпрома" а ныне главы министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, совместное производство позволит Украине в кратчайшие сроки усилить защиту критической инфраструктуры Украины.

"Подписанный меморандум о взаимопонимании создает основу для совместного производства ракет типа C-UAS (Counter Unmanned Aerial Systems). В дальнейшем обе стороны рассчитывают углубить сотрудничество и провести трансфер технологий и оборудования для производства компонентов C-UAS на Украине", – заявил Г.Сметанин.

Хотя характеристики ракеты не разглашаются, вероятно, договоренность касается производства разработанной компанией Thales Belgium (ранее Forges de Zeebrugge) ракеты FZ275 с полуактивной лазерной системой наведения.

Ранее, в июле, в Бельгии была организована новая производственная линия по выпуску данного боеприпаса. Сообщалось, что инициатива направлена на удовлетворение спроса на боеприпасы типа C-UAS на Украине.

Кроме того, в июне 2024 года индийская Adani Defence & Aerospace подписала соглашение с Thales Group о местном производстве 70-мм ракет FZ275 LGR для ударных вертолетов, таких как HAL Rudra и HAL Prachand.

70-мм FZ275 LGR (Laser Guided Rocket) является более дешевым вариантом ракет Hydra и APKWS. Интегрируется на различные платформы: от вертолетов до самолетов и наземных пусковых установок. Ракета с большой эффективностью обеспечивает поражение беспилотных летательных аппаратов на расстоянии до 3 км и на высоте до 2,5 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Украина
Продукция
APKWS
Компании
HAL
Thales
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.11 14:03
  • 5450
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»
  • 04.11 18:30
  • 73
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.11 17:57
  • 13
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.11 15:35
  • 0
Военные приготовления НАТО в ноябре
  • 04.11 12:13
  • 23
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 04.11 11:55
  • 10
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 04.11 11:07
  • 5
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 04.11 11:06
  • 0
Гонка вооружений 2.0 – крах Европы
  • 04.11 09:55
  • 1
Как выглядит и на что способен самый массовый гусеничный БТР Северной Кореи
  • 04.11 05:39
  • 2
Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)
  • 03.11 18:24
  • 3
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)