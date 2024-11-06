Thales Belgium наладит на Украине производство ракет для поражения БЛА

ЦАМТО, 5 ноября. Бельгийская компания Thales Belgium подписала с "Укроборонпромом" меморандум о взаимопонимании, предусматривающий организацию совместного производства ракет для поражения БЛА.

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины от 2 ноября.

По словам бывшего гендиректора "Укроборонпрома" а ныне главы министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, совместное производство позволит Украине в кратчайшие сроки усилить защиту критической инфраструктуры Украины.

"Подписанный меморандум о взаимопонимании создает основу для совместного производства ракет типа C-UAS (Counter Unmanned Aerial Systems). В дальнейшем обе стороны рассчитывают углубить сотрудничество и провести трансфер технологий и оборудования для производства компонентов C-UAS на Украине", – заявил Г.Сметанин.

Хотя характеристики ракеты не разглашаются, вероятно, договоренность касается производства разработанной компанией Thales Belgium (ранее Forges de Zeebrugge) ракеты FZ275 с полуактивной лазерной системой наведения.

Ранее, в июле, в Бельгии была организована новая производственная линия по выпуску данного боеприпаса. Сообщалось, что инициатива направлена на удовлетворение спроса на боеприпасы типа C-UAS на Украине.

Кроме того, в июне 2024 года индийская Adani Defence & Aerospace подписала соглашение с Thales Group о местном производстве 70-мм ракет FZ275 LGR для ударных вертолетов, таких как HAL Rudra и HAL Prachand.

70-мм FZ275 LGR (Laser Guided Rocket) является более дешевым вариантом ракет Hydra и APKWS. Интегрируется на различные платформы: от вертолетов до самолетов и наземных пусковых установок. Ракета с большой эффективностью обеспечивает поражение беспилотных летательных аппаратов на расстоянии до 3 км и на высоте до 2,5 км.