"Уралвагонзавод" поставил партию ТОС-1А "Солнцепек" в войска РФ

Ходовые качества изделия оценивали в различных дорожных условиях, отметили в концерне

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) провел значительную модернизацию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" с учетом пожеланий военнослужащих в зоне спецоперации на Украине. В войска поставлена очередная партия, сообщили ТАСС в концерне "Уралвагонзавод".

"Конструкторы предприятия с учетом пожеланий бойцов специальной военной операции провели значительную модернизацию боевой машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Перед отправкой заказчику техника прошла пробеговые испытания, в ходе которых специалисты проверили качество монтажа, работу механизмов и приборов. Ходовые качества "Солнцепеков" оценивали в различных дорожных условиях", - сообщили в УВЗ.

В пресс-службе уточнили, что за прошлый год предприятие увеличило выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". "Объемы возросли за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала", - добавили там.

Ранее, в феврале, президент РФ Владимир Путин на встрече с активом участников форума "Все для Победы!" в Туле заявил, что на фронте становится все больше "Солнцепеков", и отметил высокую эффективность работы тяжелой огнеметной системы.

ТОС-1А "Солнцепек" - это модернизированная версия ТОС-1 "Буратино". Тяжелая огнеметная система выполняет боевые задачи в ближнем бою и на линии непосредственного соприкосновения с противником, используется в качестве поддержки пехоты и танков.