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ТАСС

Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева

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LignoSat
Профессора Киотского университета Коджи Мурата с деревянным спутником LignoSat.
Источник изображения: © REUTERS/ Irene Wang

LignoSat будет доставлен на МКС и выпущен на орбиту на высоте около 400 км, отметило агентство

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Построенный в Японии первый в мире спутник из дерева был запущен в космос в рамках миссии американской компании Space X. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, деревянный спутник LignoSat, разработанный в Киотском университете, будет доставлен на Международную космическую станцию (МКС) и выпущен на орбиту на высоте около 400 км над Землей. Агентство отмечает, что целью этой миссии станет "демонстрация космического потенциала возобновляемых материалов". "При помощи древесины - материала, который мы можем производить самостоятельно - мы будем способны строить дома, жить и работать в космосе вечно", - поясняет астронавт и исследователь Киотского университета Такао Дои. В течение ближайших 50 лет он и его команда также планируют начать высадку деревьев и строительство деревянных домов на Луне и Марсе.

По оценкам профессора Киотского университета Коджи Мурата, дерево должно проявить большую прочность в космосе, чем на Земле, из-за отсутствия негативного воздействия воды и кислорода. "В начале 1900-х годов самолеты делали из дерева. [Существование] деревянного спутника также должно быть возможно", - считает он. Такао Дои в свою очередь полагает, что в будущем "металлические спутники должны быть запрещены". В случае успеха миссии он намерен предложить SpaceX продолжить запуски деревянных спутников в космос.

28 мая Киотский университет объявил о создании первого в мире спутника из дерева. Отмечалось, что совместная исследовательская группа Киотского университета и лесообрабатывающей корпорации Sumitomo Foresty вели разработку деревянного спутника с апреля 2020 года. В основе идеи создания такого спутника лежала забота об окружающей среде - при возвращении на Землю после выполнения своей миссии такой спутник полностью сгорит при входе в атмосферу. Спутник представляет собой куб с размерами стенок 10 см и толщиной 4-5,5 мм и весом в 1 кг. В его конструкции есть несколько створок, сделанных из алюминия, к нему также прикреплены солнечные батареи. 

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