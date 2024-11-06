На выставке Airshow China 2024 в КНР экспортную продукцию представят более 50 предприятий ОПК РФ

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В городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун с 12 по 17 ноября в четырнадцатый раз пройдет авиационно-космическая выставка Airshow China 2024. Это крупнейшее мероприятие данной тематики в КНР, оно проводится при поддержке правительства Китая каждые два года начиная с 1996-го. Тематика выставки — военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружения и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, продукция гражданского назначения.

У России в этом году на Airshow China 2024 свой павильон, на котором будут представлены новейшие разработки отечественной авиакосмической и не только промышленности. Большой ажиотаж у китайцев вызвал российский истребитель пятого поколения Су-57, который уже прибыл для участия в мероприятии. Это первая демонстрация данного самолета за рубежом.

На российский истребитель хотят посмотреть не только специалисты, но и простые жители Китая. Огромный интерес к российскому боевому самолету, в частности, а скорее в первую очередь, вызван тем, что он уже принимал и принимает участие в конфликтах в Сирии и на Украине в ходе СВО. И это при том, что РФ вместо новой серийной техники на выставку отправила прототип более раннего истребителя Т-50-4 с бортовым номером 054, который эксплуатируется с 2012 года. Зато машина проверенная, в авиашоу себя не подведет.

Кроме Су-57, наша делегация продемонстрирует новые разработки более пятидесяти предприятий гражданской и военной отраслей страны. Российская часть выставки станет одной из крупнейших и будет представлена ведущими заводами, входящими в корпорацию «Ростех». Кроме истребителя Су-57, об остальных экспонатах из РФ пока ничего не пишут.

Впрочем, есть на что обратить внимание и российским специалистам военной авиационной отрасли.В частности, Китай представит аналог нашей новейшей «сушки» — тяжёлый многоцелевой истребитель пятого поколения Chengdu J-20. Он, как и Су-57, считается малозаметным и создан по так называемой технологии стелс. Кроме того, КНР представит новый палубный истребитель-невидимку J-35A, он же носитель гиперзвуковых ракет.

Центральное телевидение КНР сообщило, что это позволяет Китаю стать второй после США страной, у которой есть два стелс-истребителя. Подразделения американской боевой авиации оснащены самолетами-невидимками F-22 и F-35.

Китайцы свой авиасалон превратили в аналог российского ежегодного форума-выставки военной тематики «Армия». Помимо авиационной, КНР представит и наземную технику. Уже известно, что на выставке в Чжухае будут продемонстрированы китайские боевые машины семейства DongFeng Mengshi, 300-мм РСЗО, САУ, новейшие ОБТ VT-4A1 (его называют китайским аналогом нашего Т-90) и инженерные машины. Ну и конечно, будут системы ПВО китайского производства, внешне очень похожие на наши С-400.

Накануне губернатор провинции Гуандун Чжан Ху рассказал прессе, что в выставке примут участие 890 компаний из 47 стран и регионов, из них Россия, наряду с Францией, США, Саудовской Аравией и Италией, представят свои павильоны. Что примечательно, в период нарастающего противостояния США и КНР, которое наверняка обострится в случае победы на проходящих сегодня президентских выборах Трампа, в выставке принимают участие как минимум три страны блока НАТО, включая Штаты. При этом очевидно, что приехали они в основном посмотреть, а не показать.

Губернатор провинции Гуандун отметил, что общая выставочная площадь в рамках выставки достигнет 450 тысяч квадратных метров, количество выставочных залов составит тринадцать. Крытая выставочная площадь составит 120 тысяч квадратных метров. Кроме того, как заявил Чжан Ху, на предстоящей выставке впервые в ее истории будет открыта демонстрационная зона для беспилотных летательных аппаратов, что совсем неудивительно с учетом сильно возросшего интереса к применению БПЛА как в военной, так и гражданской сферах. Естественно, будет много роботизированных систем, в основном китайского производства.