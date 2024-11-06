Генсек НАТО Рютте: Rheinmetall достраивает второй военный завод на Украине

ЦАМТО, 5 ноября. Генсек НАТО Марк Рютте, находящийся с визитом в Германии, подтвердил, что второй завод Rheinmetall на Украине скоро начнет работу.

"Rheinmetall только что открыл первый завод на Украине. Скоро будет завершено строительство и второго", – сказал он на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как напоминает "РИА Новости", в октябре глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил об открытии первого завода на Украине. Сейчас завод занимается обслуживанием БМП и танков, но предполагается, что к концу года на его мощностях можно будет собирать БМП Lynx. Всего концерн планировал построить на Украине четыре предприятия.

В Кремле назвали украинские заводы Rheinmetall законной целью для российских войск.