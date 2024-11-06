Войти
ЦАМТО

Генсек НАТО Рютте: Rheinmetall достраивает второй военный завод на Украине

276
0
0
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: Фото: TASS/AP/Kin Cheung

ЦАМТО, 5 ноября. Генсек НАТО Марк Рютте, находящийся с визитом в Германии, подтвердил, что второй завод Rheinmetall на Украине скоро начнет работу.

"Rheinmetall только что открыл первый завод на Украине. Скоро будет завершено строительство и второго", – сказал он на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как напоминает "РИА Новости", в октябре глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил об открытии первого завода на Украине. Сейчас завод занимается обслуживанием БМП и танков, но предполагается, что к концу года на его мощностях можно будет собирать БМП Lynx. Всего концерн планировал построить на Украине четыре предприятия.

В Кремле назвали украинские заводы Rheinmetall законной целью для российских войск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Град РСЗО
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.11 14:03
  • 5450
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»
  • 04.11 18:30
  • 73
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.11 17:57
  • 13
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.11 15:35
  • 0
Военные приготовления НАТО в ноябре
  • 04.11 12:13
  • 23
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 04.11 11:55
  • 10
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 04.11 11:07
  • 5
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 04.11 11:06
  • 0
Гонка вооружений 2.0 – крах Европы
  • 04.11 09:55
  • 1
Как выглядит и на что способен самый массовый гусеничный БТР Северной Кореи
  • 04.11 05:39
  • 2
Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)
  • 03.11 18:24
  • 3
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)