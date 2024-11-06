Китай представит новый малозаметный истребитель J-35A на авиасалоне в Чжухае

ЦАМТО, 5 ноября. Китай представит новый многоцелевой малозаметный истребитель J-35A на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая откроется в городе Чжухай на следующей неделе.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил представитель службы МТО ВВС НОАК полковник Ню Вэньбо.

Пятнадцатая международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун с 12 по 17 ноября.

Кроме того, сообщается, что на выставке будут впервые представлены ракетный комплекс "Хун-19", новый многофункциональный ударно-разведывательный БЛА, а также будет открыт для осмотра грузовой отсек самолета Y-20.

"Открытая демонстрация истребителя J-35A означает, что ВВС Китая теперь будут одновременно обладать двумя малозаметными истребителями – J-20 и J-35A. Это делает Китай второй страной в мире, оснащенной одновременно двумя стелс-истребителями, после ВВС США, обладающими F-22 и F-35", – заявил военный эксперт Ли Ли.

Согласно различным источникам, J-35, вероятно, будет представлять собой линейку истребителей, в будущем он может использоваться, в том числе, как палубный самолет для авианосцев, что "значительно повысит боевой потенциал Китая в морских и воздушных операциях", – говорится в сообщении.

Заместитель губернатора провинции Гуандун Чжан Ху в ходе пресс-конференции заявил, что в Airshow China 2024 примут участие 890 компаний из 47 стран, из них Россия, наряду с Францией, США, Саудовской Аравией и Италией, представит свой павильон.

Он отметил, что выставочная площадь в рамках экспозиции составит 450 тыс. кв.м. Кроме того, на предстоящей выставке впервые в ее истории будет открыта демонстрационная зона для беспилотных летательных аппаратов.

Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит с 1996 года в городе Чжухай раз в два года. Ее тематика – военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Китай на выставке традиционно представляет новинки военной, космической и гражданской техники. В 2022 году в выставке приняли участие более 740 компаний из 43 стран.