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ТАСС

Эксперт Кузякин рассказал об опасностях работы FPV-пилотов

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Оператор FPV-дрона на Запорожском направлении. Архивное фото
Оператор FPV-дрона на Запорожском направлении. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Объем и важность возложенных на них задач огромен, и риск под стать этим задачам, отметил генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стали самой притягательной целью для противника в современной войне, их работа связана с постоянным риском для жизни, а мнение о том, что операторы БПЛА и FPV-пилоты являются "белой костью" в армии ошибочно. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"К сожалению, бытует мнение, что операторы БПЛА и пилоты FPV - это такая "белая кость" в войсках, которая ничем не рискует и только перетягивает на себя ресурсы и людей. Но это далеко не так. Объем и важность возложенных на них задач огромен, и риск у парней под стать этим задачам. <…> У многих складывается неверное представление о пилотах FPV, как о людях, которые меньше всего рискуют и не испытывают тех лишений и трудностей, что приходится терпеть обычным бойцам армии России. Мол, они меньше рискуют, им не приходится ползать в грязи, мерзнуть или мокнуть", - сказал Кузякин.

Специалист подчеркнул, что служба расчетов БПЛА полна опасностей, и об этих опасностях мало кто знает. "В современной войне FPV-расчет - самая лакомая цель для противника. Обнаружение и подавление FPV-пилотов - это системная работа, которую ведут обе стороны конфликта. Нашим FPV-пилотам и операторам приходится рисковать не то, что меньше, а порой куда больше при выполнении поставленных перед ними задач", - сказал глава ЦКБР.

По словам Кузякина, если обезвредить один FPV-дрон при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сетки или помпового ружья, то "через несколько минут к вам прилетит следующий". "А если вы выведете из строя FPV-расчет, то вы обезопасите участок фронта на долгое время. Об этом знают все. Неискушенному человеку кажется, что идет полномасштабная война дронов, но на самом деле она все так же ведется среди людей", - заметил эксперт.

Гендиректор ЦКБР добавил, что выход на позицию, разведка, поиск цели, сопровождение и уничтожение - все это требует профессиональных знаний, умений и хорошей физической подготовки. "Опасности поджидают на всех этапах. Противник только и ждет, когда вы ошибетесь. Ошибаться нельзя! Иначе можно не выполнить задачу и попасть под ответный удар. <…> ЦКБР делает все возможное для обеспечения безопасности наших парней. За все время СВО у центра не было ни одной потери среди боевых FPV-расчетов. Мы придерживаемся нулевой толерантности к потерям и комплексно подходим к обеспечению безопасности", - сказал Кузякин.

Орудие, изменившее ход войны

Генеральный директор ЦКБР также заявил, что FPV-дроны изменили ход ведения войны. "Цели в небе, на земле и на воде уже освоены этими небольшими птичками. Они могут лететь очень низко и очень быстро, а могут спать в ожидании подходящей цели месяцами. FPV-дроны с первых недель войны представляли собой сложную задачку для любых средств противодействия. Против них до сих пор ничего уверенно не работает. А учитывая, как FPV-системы развиваются, вряд ли такие инструменты будут найдены в ближайшее время", - отметил Кузякин.

Специалист напомнил о том, что в отличие от снайпера или танкиста FPV-оператору не нужно выходить на линию огня, он может работать по противнику на больших дистанциях, не покидая укрытия или из неожиданных мест. "Но за каждым боевым FPV-дроном стоит конкретный человек. Такие дроны сами по себе не работают, без человека они даже взлететь не могут. FPV-дроны максимально отзывчивы и прозрачны к управлению пилотами и почти не имеют собственных "мозгов". Это FPV-пилоты на самом деле летят, это они на самом деле выполняют боевые задачи, это они преодолевают РЭБ и ищут цели. FPV-дроны - это просто послушный инструмент в руках профессиональных бойцов", - добавил глава ЦКБР. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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