Запуск 53 спутников с Восточного назвали рекордным

По данным Роскосмоса, разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на целевые орбиты 53 малых спутника российского и зарубежного производства

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 5 ноября. / ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на целевые орбиты 53 малых спутника российского и зарубежного производства, запущенные с космодрома Восточный в качестве попутной полезной нагрузки. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"Попутная полезная нагрузка, состоящая из 49 российских, российско-китайского, российско-зимбабвийского и двух иранских малых космических аппаратов, доставлена на целевые орбиты и отделилась от разгонного блока "Фрегат", который был запущен сегодня ракетой "Союз-2.1б" с Восточного", - говорится в сообщении.

По данным Роскосмоса, с учетом выведенных на орбиту гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М" № 1 и № 2 одновременный запуск 51 российского космического аппарата стал рекордным в истории отечественной космонавтики.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 02:18 мск. Она вывела на опорную орбиту разгонный блок "Фрегат" с двумя "Ионосферами-М" (основная полезная нагрузка), а также 53 попутными спутниками.

В частной компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group) ТАСС подтвердили успешное выведение на целевые орбиты 28 их аппаратов - 24 спутников для мониторинга судоходства SITRO-AIS и четырех спутников научно-образовательного проекта Space-Pi. "Сейчас в центре управления полетами "Спутникс" в Москве наши специалисты фиксируют телеметрические сигналы, идет калибровка систем, все спутники должны быть взяты на управление - это будет говорить об успешности миссии. Окончательные результаты будут получены в ближайшие сутки", - рассказал глава компании Владислав Иваненко.