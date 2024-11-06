Войти
ТАСС

Запуск 53 спутников с Восточного назвали рекордным

299
0
0
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

По данным Роскосмоса, разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на целевые орбиты 53 малых спутника российского и зарубежного производства

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 5 ноября. / ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на целевые орбиты 53 малых спутника российского и зарубежного производства, запущенные с космодрома Восточный в качестве попутной полезной нагрузки. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"Попутная полезная нагрузка, состоящая из 49 российских, российско-китайского, российско-зимбабвийского и двух иранских малых космических аппаратов, доставлена на целевые орбиты и отделилась от разгонного блока "Фрегат", который был запущен сегодня ракетой "Союз-2.1б" с Восточного", - говорится в сообщении.

По данным Роскосмоса, с учетом выведенных на орбиту гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М" № 1 и № 2 одновременный запуск 51 российского космического аппарата стал рекордным в истории отечественной космонавтики.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 02:18 мск. Она вывела на опорную орбиту разгонный блок "Фрегат" с двумя "Ионосферами-М" (основная полезная нагрузка), а также 53 попутными спутниками.

В частной компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group) ТАСС подтвердили успешное выведение на целевые орбиты 28 их аппаратов - 24 спутников для мониторинга судоходства SITRO-AIS и четырех спутников научно-образовательного проекта Space-Pi. "Сейчас в центре управления полетами "Спутникс" в Москве наши специалисты фиксируют телеметрические сигналы, идет калибровка систем, все спутники должны быть взяты на управление - это будет говорить об успешности миссии. Окончательные результаты будут получены в ближайшие сутки", - рассказал глава компании Владислав Иваненко. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.11 14:03
  • 5450
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»
  • 04.11 18:30
  • 73
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.11 17:57
  • 13
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.11 15:35
  • 0
Военные приготовления НАТО в ноябре
  • 04.11 12:13
  • 23
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 04.11 11:55
  • 10
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 04.11 11:07
  • 5
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 04.11 11:06
  • 0
Гонка вооружений 2.0 – крах Европы
  • 04.11 09:55
  • 1
Как выглядит и на что способен самый массовый гусеничный БТР Северной Кореи
  • 04.11 05:39
  • 2
Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)
  • 03.11 18:24
  • 3
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)