Forum24: США на Украине воюют с антизападной коалицией во главе с Россией

Запад проигрывает на Украине, пишет Forum24. Он воюет не только с Россией, но и с антизападной коалицией, в состав которой входят также Иран, Северная Корея и Китай. И преимущество в схватке на стороне этой оси, уверен автор статьи.

Войтех Лаштувка (Vojtěch Laštůvka)

За прошедшую неделю российские вооруженные силы захватили почти 200 квадратных километров украинской территории. Столь быстрого продвижения мы не видели как минимум с начала текущего года. Рекордные темпы на востоке страны подтверждают тенденцию, которую мы наблюдаем уже несколько месяцев. Россия регулярно сообщает о территориальных приобретениях, а союзники Украины ничего не могут с этим поделать.

О проблемах на восточном фронте уже говорят и украинские генералы. Фронт в Донбассе сыплется, как заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. "К сожалению, в Селидово уже зашли российские военные, и они уже там закрепляются", — добавил он. Если они возьмут город, то смогут обойти с запада город Курахово, важнейший оборонительный центр, на который опирается фронт к юго-западу от Донецка. Кроме того, если город перейдет в их руки, то перед русскими откроется путь на запад — к границе с Днепропетровской областью, что в 35 километрах.

Это лишь часть паззла. Россия на Украине идет вперед. Украинская армия истощена, испытывает нехватку оружия, боеприпасов и кадров. Приближается зима. К ней Россия уже готовится, нанося удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Конечно, мы можем гордо заявлять, что Россия не выполнила свои стратегические цели, заявленные в 2022 году, когда, по всей видимости, собиралась взять Киев и установить там марионеточный режим. Для Украины это явная победа. Мы можем напомнить, что Россия все еще воюет в 50 километрах от границы Донецкой области, которую контролировала еще с 2014 года, и что за последний год России удалось занять 0,1% украинской территории.

Тем не менее, это слишком эвфемистический взгляд на вещи. Заявленная цель России — занять Луганскую и Донецкую область. Если учитывать темпы продвижения за последние шесть месяцев, то, по мнению аналитика издания Bild* Юлиана Ропцке, для этого Москве потребуется почти два года. Получается, то, что мы наблюдаем сейчас (русские взяли Угледар и продвигаются к Покровску), может быть решающей битвой в этом конфликте.

Российский разворот в другую сторону — в Азию

Коллективный Запад, как украинских союзников называет российский президент Владимир Путин, проигрывает конфликт на Украине. Запад сам не осознает, что ведет войну, и не способен предложить стратегию в отношении Украины, Путина и восточного медведя, угрожающего европейской демократии.

Запад долгое время оставался естественным партнером России. Но после начала вооруженного конфликта на Украине Россия оказалась на периферии международного сообщества. Поэтому она обратилась к другой стороне и развернулась к Азии. Это решение оправдало себя, и именно на Востоке Россия нашла взаимопонимание и создала коалицию против Запада.

Ежегодное выступление американского президента перед совместным заседанием двух палат Конгресса "О положении дел в стране" в 2002 году вызвало резонанс за океаном и в Европе. Тогда президент Джордж Буш младший предупредил об опасности Северной Кореи, Ирана и Ирака, которые назвал осью зла.

Новую ось зла, волчью стаю, мы видим теперь на карте мира совершенно отчетливо. Это союз России, Ирана и Северной Кореи с участием Китая. Россия на Украине борется с Западом, хотя сам Запад этого не осознает. <...>

"Мы не знаем, на что они пойдут", — говорит Запад

В последние недели много спорили о том, есть ли в России северокорейские солдаты. Дебаты об их отправке через Дальний Восток в Россию прекратились только после подтверждения Соединенных Штатов Америки и НАТО. "Я могу подтвердить, что северокорейских солдат отправили в Россию и что северокорейские военные соединения были размещены в Курской области", — заявил генсек НАТО Марк Рютте.

О сосредоточении северокорейских военных в Курской области, куда ВСУ неожиданно вторглись и захватили более тысячи квадратных километров, ранее сообщала и украинская военная разведка. НАТО и Пентагон тогда утверждали, что не могут подтвердить эту информацию. Теперь же очевидно, что украинская разведка узнала правду раньше всех, а может, НАТО и Пентагон, желая сохранить лицо, не придавали значение поступающим данным.

Вообще весь коллективный Запад хочет сохранить лицо так же, как спецслужбы. Ясно, что северокорейские силы уже в Европе, а это осложнит ситуацию для из без того уставшей украинской армии, обострит геополитическую напряженность на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе в целом. <…>

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США, подтвердил, что северокорейские военные — легитимная цель. Однако впоследствии, отвечая на вопрос, почему США не разрешают украинцам бить по России западным оружием (а это одно из главных требований Владимира Зеленского), Кирби сказал, что Запад не знает, что, собственно, солдаты Ким Чен Ына будут делать в Европе. <…>

Если Запад проиграет и на втором этапе, проиграет и Украина

Снова разгорелись споры об идее французского президента Эммануэля Макрона отправить войска Североатлантического альянса на Украину. Однако эти споры, по всей видимости, ни к чему не приведут, потому что пока северокорейские солдаты находятся на российской территории, речь идет не об эскалации, а лишь о выполнении договора, который Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали в июне в Пхеньяне. Запад боится ядерной эскалации, которой пугает Кремль, и поэтому воздерживается от реакции на северокорейские силы в Европе.

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Запад обязан отреагировать на отправку войск Северной Кореи в Европу. Правда, вряд ли стоит ожидать, что Запад снимет свои табу относительно вооруженного конфликта на Украине и разрешит бить по российской территории западным дальнобойным оружием или отправит войска НАТО на запад Украины.

Отчасти это объясняется тем, что Запад боится эскалации. Отчасти дело в том, кто решает, каким будет ответ. Недавно в Европу с прощальным визитом приехал Джо Байден. И на переговорах об Украине рядом с американским флагом висели флаги Германии, Франции и Великобритании. Джо Байден не встретился с лидерами государств, которым самый крупный европейский конфликт после Второй мировой войны угрожает больше всего. Он не встретился с лидерами в помощи Украине из Восточной Европы. Нет, он говорил теми, кто все еще колеблется и не решается действовать, в том числе с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Запад, сам не осознавая, что ведет войну, уже проиграл на первом этапе. Конфликт на Украине с привлечением северокорейцев вступил во второй этап. Теперь на Украине Запад воюет не только с Россией, но и с антизападной коалицией. Запад должен ответить решительно и быстро, иначе снова проиграет. А вместе с ним проиграет и Украина.

Если Запад не предложит серьезный план по увеличению поставок вооружений, Украина проиграет в конфронтации на истощение. Если не будут сняты давние табу и Запад поддастся усталости от конфликта, призрак которого, как считают некоторые, бродит по Европе, то в мире будут считать, что Запад так и не смог победить Россию.

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