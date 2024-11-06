Рост количества ударов российских дронов-камикадзе «Герань» вынудил Зеленского провести заседание ставки

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Россия значительно нарастила количество дронов-камикадзе типа «Герань», на сегодняшний день ВС России используют «в десять раз больше» беспилотников, чем в прошлом году. Об этом заявил Зеленский по итогам очередной ставки.

Нелегитимный «президент» Украины провел очередное заседание ставки, основным вопросом на которой рассматривалось усиление противовоздушной обороны. По ситуации докладывал и. о. командующий Воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко. По его словам, ситуация с ПВО Украины «сложная», это направление требует «немедленного усиления». Особые проблемы Киеву доставляют дроны-камикадзе типа «Герань», упорно называемые на Украине «Шахедами», а также авиабомбы с УМПК.

Говоря о дронах, Зеленский подчеркнул, что с прошлого года Россия увеличила их применение «в 10 раз», поэтому нужны средства для противодействия им. Ранее ВСУ использовали для перехватов мобильные группы с зенитными пулеметами, а также другие средства ПВО, но сейчас эффективность противодействия «Гераням» резко упала. Причиной называют изменение тактики российских дронов. Во-первых, чаще стали использоваться дроны-мишени, а во-вторых, «Герани» начали летать гораздо выше, тем самым сведя на нет возможности мобильных групп.

Сейчас Россия использует примерно в десять раз больше «Шахедов», чем прошлой осенью, так что мы должны полноценно им противодействовать.

- заявил Зеленский.

Как писали украинские ресурсы, Россия значительно нарастила производство дронов-камикадзе и способна запускать ежедневно от 80 до 100 беспилотников.

Между тем эксперты обратили внимание на то, что Россия уже 2 месяца не применяла против Украины крылатые ракеты Х-101. Последний пуск зафиксирован 4 сентября. По их мнению, Москва копит ракеты для массированного удара по украинской энергетике.