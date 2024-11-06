Австралия отказалась от закупки системы спутниковой связи у Lockheed Martin

ЦАМТО, 5 ноября. Австралия отказалась от закупки системы спутниковой связи у местного подразделения американской компании Lockheed Martin.

Как передает "РИА Новости", это следует из заявления военного ведомства страны.

"Министерство обороны приняло решение прекратить соглашение о закупке у компании Lockheed Martin Australia единой системы спутниковой связи... система не будет отвечать стратегическим приоритетам", - говорится в заявлении.

Как отмечается, система спутниковой связи Lockheed Martin, которую Австралия планировала закупить, не учитывает уровень развития космических технологий и характер угроз в космосе.