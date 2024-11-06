В Новую Зеландию прибыл четвертый самолет ВТА C-130J "Геркулес"

ЦАМТО, 5 ноября. Командование ВВС Новой Зеландии сообщило о прибытии на авиабазу "Окленд" четвертого (из пяти заказанных для ВВС страны) самолета ВТА C-130J-30 "Геркулес".

Самолет C-130J-30 с р.н. NZ7014 преодолел расстояние 14 тыс. км, выполнив перелет с базы ВВС США Доббинс (шт.Джорджия) с промежуточными посадками в Калифорнии, на Гавайях и Американском Самоа.

Как ожидается, пятый самолет прибудет в Новую Зеландию до конца текущего года.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Новой Зеландии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 5 новых самолетов ВТА C-130J-30 "Геркулес", а также сопутствующего оборудования, средств самообороны и услуг общей стоимостью до 1,4 млрд. долл.

Правительство Новой Зеландии одобрило приобретение пяти C-130J-30 в июне 2020 года. Проект стоимостью 1,521 млрд. новоз. долл. (около 1 млрд. долл. США) также предполагает поставку полнофункционального летного тренажера, другой вспомогательной техники, предоставление пакета обучения летного и технического состава.

Как планировалось, первый новый C-130J-30 будет поставлен в 2024 году, а применение всех самолетов начнется с 2025 года. Состоящие на вооружении около 60 лет устаревшие C-130H "Геркулес" должны быть выведены из эксплуатации до 31 января 2025 года. Их планируется продать заинтересованным странам.

Помимо стандартных задач, новые самолеты будут применяться для поддержки гуманитарных операций и операций по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

Летные испытания первого C-130J-30 (р.н. NZ7011) начались в апреле 2024 года. Самолет был передан Министерству обороны Новой Зеландии 8 августа на предприятии Lockheed Martin в Мариетте (шт.Джорджия) и прибыл в страну 10 сентября 2024 года. Самолеты NZ7012 и NZ7013 совершили посадку на авиабазе Окленд 29 сентября 2024 года.

Как сообщалось, самолеты оснащаются дополнительным оборудованием, включая широкополосные системы связи, высокоскоростную систему спутниковой связи и электрооптическую / инфракрасную камеру. Система спутниковой связи позволит передавать изображения, видео и данные в режиме реального времени, а камера – осуществлять разведку с воздуха, в том числе в то время, когда самолет выполняет транспортные задачи, что особенно полезно при проведении гуманитарных операций, операций по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, а также поисково-спасательных операций.