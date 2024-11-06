Новый авианосец для ВМС Франции.

Согласно информации французского телевизионного канала TF1 от 15 октября 2024 года, долгожданная замена флагманского авианосца ВМС Франции «Шарль де Голль» обретает форму. Разместить заказ на новый авианосец Министерство обороны страны готовится в 2025 году.

Авианосец нового поколения с ядерной силовой установкой, который, как ожидается, будет стоить не менее 10 млрд. евро, станет самым большим военным кораблём, когда-либо построенным в Европе.

Во время недавних слушаний министр обороны Себастьен ЛЕКОРНЮ подтвердил, что в 2025 году будет официально заказан новый корабль, отнесенный к «авианосцам нового поколения» (Porte-Avions Nouvelle Génération, PANG). Этот крупный проект, над которым работают уже много лет, намечается реализовать на верфи Chantiers de l’Atlantique в Сен-Назере, на западном побережье Франции. Старт строительства корабля запланирован на 2026 год. Завершение – в 2038 году.

Новый авианосец ВМС Франции PANG. Эскиз

При длине 305 м и ширине почти 80 м PANG будет намного больше своего предшественника «Шарль де Голль», введённого в эксплуатацию в 2001 году. Ожидается, что корабль сможет нести около 40 самолётов, в том числе будущие истребители «Рафаль» морской версии (Rafale Marine), самолёты РЭБ E-2D «Хокай» (Hawkeye) и различные модели беспилотников. Ядерная силовая установка нового авианосца, хотя и дороже обычных альтернатив на 15-20%, позволит проводить длительные операции в море, повышая стратегическую автономность ВМС Франции.

Как сообщается, набор экипажа для службы на PANG уже идёт полным ходом. Ожидается, что общая численность личного состава на борту будет насчитывать около 2000 чел. Отдельно подчеркивается, что сложность управления морскими транспортными средствами с ядерной силовой установкой требует длительной подготовки специалистов, которые проходят до 15 лет обучения для выполнения ключевых функций.

Новый авианосец рассматривается как необходимый инструмент для сохранения глобального военного влияния Франции и усиления её роли в НАТО. Ожидается, что к 2030 году количество авианосцев в мире вырастет с 19 до 27 благодаря растущим инвестициям таких стран, как Китай и Индия.

Современный авианосный флот ВМС Франции состоит из единственного авианосца «Шарль де Голль» (R91) с ядерной силовой установкой. Введённый в эксплуатацию в 2001 году, «Шарль де Голль» является ключевым элементом военно-морской мощи страны. Это единственный авианосец с ядерной силовой установкой, построенный за пределами США, который может нести от 30 до 40 самолётов, включая истребители «Рафаль» и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения E-2C «Хокай». Корабль также поддерживает эксплуатацию различных вертолётов, в том числе NH90 NFH Caïman Marine и AS565 Panther, которые используются для поисково-спасательных операций.

Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль»

«Шарль де Голль» входит в состав авианосной ударной группы ВМС Франции (CSG), в которую входят несколько фрегатов, подводных лодок и вспомогательных судов, обеспечивающих защиту и материально-техническую поддержку во время операций. Корабль активно участвовал в различных миссиях, включая операции под командованием НАТО, а также в многонациональных учениях, таких как «Полярис» и «Маре Аперто» в 2024 году, где он действовал совместно с другими авианосцами, например, итальянски ITS «Кавур».

По материалам ресурса armyrecognition.com