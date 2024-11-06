В порту Сурабая начались первые военно-морские учения ВМФ РФ и ВМС Индонезии

Торжественное открытие первого совместного военно-морского учения кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии «Орруда-2024» прошло в порту Сурабая при участии командования ВМС Индонезии, посла России в Республике Индонезия Сергея Толченова и представителей командования Тихоокеанского флота. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

«Безусловно, наши учения будут способствовать отработке взаимодействия между двумя флотами и оказанию помощи в возможных кризисных ситуациях, чтобы мы были готовы действовать в любой обстановке», — сообщил старший от российских стороны — командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Алексей Сысуев.

Также после проведения церемонии открытия стороны обменялись подарками.

В ходе учений от российской стороны будут задействованы корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкера «Печенга», которые накануне совершили деловой заход в порт Сурабая. При этом от индонезийской стороны в учении будут участвовать фрегат «И Густи Нгурах Рай» и корвет «Франц Каисиепо».

Учение «Орруда-2024» продлится до 8 ноября и будет состоять из сухопутной части в порту Сурабая и морской части в акватории Яванского моря, где будут отработаны задачи организации взаимодействия, совместное маневрирование, артиллерийская стрельба и спасение на море. Также экипажи двух стран проведут досмотровые действия и отработают элементы антитеррористической деятельности. В данных целях будут задействованы палубные вертолеты.

В ТОФ добавили, что договоренность о проведении учения была достигнута в августе в рамках планирующей конференции. Название учений двух стран объединяет названия птиц — орла как «представителя» России и индонезийской мифической птицы Гаруда.

Ранее, 4 ноября, на кораблях и подводных лодках в пунктах базирования ТОФ в честь Дня народного единства подняли Андреевский флаг и флаги расцвечивания под гимн Российской Федерации. Также в порту Сурабая Республики Индонезия День народного единства празднуют экипажи отряда корветов «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкера «Печенга», которые прибыли в дружественную страну перед началом первых совместных военно-морских учений «Орруда-2024».