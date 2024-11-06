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Интерфакс-АВН

США осуждают пуск северокорейских баллистических ракет - Госдеп

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Мэттью Миллер
Мэттью Миллер.
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - США осуждают пуск Северной Кореей многочисленных баллистических ракет, заявили в американском Госдепартаменте.

"Соединенные Штаты осуждают проведенные КНДР 4 ноября (по вашингтонскому времени - ИФ) множественные пуски баллистических ракет", - цитирует "Ренхап" представителя Госдепа Мэттью Миллера.

По его словам, пуск этих ракет, как и запущенная на прошлой неделе межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-19", нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

Миллер заявил, что Вашингтон продолжает тесно консультироваться с союзниками и партнерами о том, как сдерживать агрессию Северной Кореи и координировать международные ответные меры на действия Пхеньяна.

"Наша приверженность обороне Республики Корея и Японии непоколебима", - подчеркнул Миллер.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря во вторник.

Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи заявил, что зафиксировал пуски примерно в 07:30 (01:30 мск) из района Саривон в провинции Хванхэ-Пукто.

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КНДР
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