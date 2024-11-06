За пуском ракеты-носителя "Союз-2.1б" на Восточном наблюдали около 2 тыс. человек

В частности, на космодроме присутствовали губернаторы Амурской и Новгородской областей Василий Орлов и Андрей Никитин, а также глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Наблюдателями пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с парой гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М" и 53 попутными космическими аппаратами на космодроме Восточный стали около 2 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

"Предварительно, около 2 тыс. человек [наблюдали пуск на космодроме]. В основном это жители Амурской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, также были иностранные туристы - граждане Китая. За пуском наблюдали три губернатора: Амурской области [Василий Орлов], Ямало-Ненецкого автономного округа [Дмитрий Артюхов], Новгородской области [Андрей Никитин]", - сказали в пресс-службе.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 02:18 мск. Спутники "Ионосфера-М" входят в состав космического комплекса "Ионозонд" - он создается для мониторинга гелиогеофизической обстановки (космической погоды) с целью решения широкого спектра задач, в том числе для наблюдения за ионосферой и Солнцем. В частности, планируется исследовать распределение озона в верхних слоях атмосферы и контролировать радиационную обстановку.

Всего комплекс будет включать четыре спутника "Ионосфера-М" и один аппарат "Зонд-М". Запуск аппаратов будут осуществлять попарно - третий и четвертый спутники планируется запустить в апреле 2025 года.