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Интерфакс-АВН

ХАМАС отклонил предложение Египта о кратковременном прекращении огня в Газе - госдеп

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Боевики ХАМАС. Фото Reuters
Боевики ХАМАС. Фото Reuters.

Блинкен призвал Израиль к дальнейшим действиям по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа

Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что радикальное движение ХАМАС отклонило предложение Египта о кратковременном прекращении огня в секторе Газа, сообщает госдеп.

"Госсекретарь отметил, что ХАМАС в очередной раз отказался освободить даже ограниченное число заложников, чтобы обеспечить прекращение огня и оказание помощи населению Газы", - говорится в пресс-релизе, опубликованном Госдепартаментом по итогам разговора Блинкена с главой МИД Египта Бадром Абделатти.

Госсекретарь также "подчеркнул важность прекращения войны в Газе, обеспечения освобождения всех заложников, а также увеличения и поддержания поставок гуманитарной помощи".

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства США отметил важность "определения пути для постконфликтного периода, который обеспечит управление, безопасность и восстановление" сектора Газа.

Помимо прочего, оба министра обсудили усилия по содействию дипломатическому урегулированию ситуации в Ливане.

"Госсекретарь также поблагодарил министра иностранных дел Египта за важную работу по прекращению конфликта в Судане, защите гражданского населения и увеличению гуманитарной помощи, отметив важность продвижения процесса перехода к гражданскому правительству", - заявили в госдепе.

Между тем Блинкен также провел беседу с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. Отмечается, что госсекретарь и министр обороны обсудили тяжелые гуманитарные условия в секторе Газа.

"Госсекретарь проанализировал действия, предпринятые Израилем на сегодняшний день, и призвал к дальнейшим действиям по существенному увеличению и поддержанию гуманитарной помощи, включая продовольствие, медикаменты и другие предметы первой необходимости, гражданскому населению по всей территории Газы", - сообщили в госдепе.

Госсекретарь США подчеркнул важность прекращения войны в секторе Газа и возвращения всех заложников домой.

Также оба министра обсудили продолжающиеся усилия по достижению дипломатического урегулирования в Ливане.

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на двух арабских дипломатов, Египет выдвинул предложение, которое начиналось бы с первоначального 48-часового прекращения огня. В это время ХАМАС готовился бы к освобождению четырех израильских заложников в течение следующих десяти дней.

По словам дипломатов, в обмен Израиль должен был освободить около 100 палестинских заключенных, находящихся под охраной сил безопасности.

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Страны
Египет
Израиль
Ливан
Судан
США
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