Запущенные с Восточного спутники "Ионосфера-М" успешно выведены на орбиту

Они входят в состав космического комплекса "Ионозонд"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 5 ноября. /ТАСС/. Пара гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М", запущенных с космодрома Восточный с помощью ракеты "Союз-2.1б", успешно выведены на солнечно-синхронную орбиту при помощи разгонного блока "Фрегат". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"Гелиогеофизические космические аппараты "Ионосфера-М" №1 и №2 выведены на солнечно-синхронную орбиту Земли", - говорится в сообщении.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 02:18 мск. Она вывела на опорную орбиту разгонный блок "Фрегат" с двумя "Ионосферами-М", а также 53 попутными спутниками.

Спутники "Ионосфера-М" входят в состав космического комплекса "Ионозонд" - он создается для мониторинга гелиогеофизической обстановки (космической погоды) с целью решения широкого спектра задач, в том числе для наблюдения за ионосферой и Солнцем. В частности, планируется исследовать распределение озона в верхних слоях атмосферы и контролировать радиационную обстановку.

Всего комплекс будет включать четыре спутника "Ионосфера-М" и один аппарат "Зонд-М". Запуск аппаратов будут осуществлять попарно - третий и четвертый спутники планируется запустить в апреле 2025 года.