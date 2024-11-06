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Интерфакс-АВН

Израиль наращивает готовность к отражению возможного удара Ирана - СМИ

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Arrow-3 израильской армии
Arrow-3 израильской армии.
Источник изображения: topwar.ru

Иерусалим. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает повышать уровень боеготовности в ожидании возможного ответа Ирана на израильский удар по иранским военным объектам 26 октября, сообщает The Jerusalem Post.

"Повышение бдительности включает ежедневные оценки ситуации во всех подразделениях Генштаба ЦАХАЛ, в том числе в командовании тыла. Были активизированы усилия по сбору разведывательной информации с использованием различных методов, в которых задействовано все разведывательное сообщество", - пишет издание.

Оно отмечает, что "израильские военно-воздушные силы находятся в состоянии повышенной готовности, уделяя особое внимание своим системам управления и противовоздушной обороны".

"Присутствие в Израиле сотен американских солдат, эксплуатирующих систему противоракетной обороны THAAD, подчеркивает тесное сотрудничество между Армией обороны Израиля и силами США, дислоцированными здесь", - провидит газета слова заместителя начальника Генштаба ЦАХАЛ Амира Барама.

Армейские источники The Jerusalem Post между тем сообщили, что, несмотря на различные сообщения в неизраильских СМИ, подтвержденной информации о точных сроках принятия Ираном ответных мер нет. Они считают, что Иран "все еще рассматривает варианты возмездия и оценивает масштаб своих ответных действий", в том числе нанесение ударов из Сирии, Йемена или Ирака. Сотрудники израильской службы безопасности не исключают возможных попыток Ирана нанести удар по высокопоставленным чиновникам как внутри Израиля, так и за рубежом.

В то же время, по мнению собеседников газеты, Тегеран, вероятно, тщательно взвешивает предупреждения Вашингтона, проверяя пределы возможного, особенно в период президентских выборов в США.

"Нападение Ирана на Израиль может повлиять на выборы в США, поскольку Израиль глубоко укоренился в политических сюжетах как демократических, так и республиканских кампаний", - сказал один из источников.

В минувшую субботу иранский лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что США и Израиль поплатятся за политику в отношении Ирана, их ждет "сокрушительный удар".

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Ирак
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Йемен
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Продукция
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