КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности, заявляют в Южной Корее

Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото.

Гонконг. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря во вторник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи (JCS) заявил, что зафиксировал запуски примерно в 07:30 (01:30 по мск) из района Саривон в провинции Хванхэ-Пукто.

Военные не уточнили количество ракет, отметив, что проводится анализ.

"Усиливая мониторинг и бдительность наших военных в рамках подготовки к дополнительным запускам, мы сохраняем полную боеготовность, в то же время тесно делясь данными о северокорейских баллистических ракетах с властями США и Японии", - говорится в заявлении JCS.

Как отмечает агентство, запуск состоялся всего за несколько часов до того, как в США стартуют выборы президента.

31 октября КНДР провела успешное испытание новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19".

В ответ на это Южная Корея, США и Япония провели совместные воздушные учения с участием американского бомбардировщика B-1B Lancer над водами к востоку от южного острова Чеджу в воскресенье.