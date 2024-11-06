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ТАСС

Австралия направит Украине 14 военных катеров для использования в Черном море

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Ричард Марлз
Ричард Марлз.
Источник изображения: Global Look Press/Keystone Press Agency/POOL

Глава Министерства обороны страны Ричард Марлз отметил, что общий объем оказанной Канберрой Киеву помощи, превышает $856 млн

СИДНЕЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство Австралии направит безвозмездно Украине 14 военных катеров общей стоимостью более $9 млн. Об этом сообщил глава Минобороны страны Ричард Марлз.

В заявлении, распространенном оборонным ведомством, он указал, что новый пакет военной помощи "позволит Украине укрепить морскую безопасность и обеспечить береговую охрану". "Эти быстрые и маневренные катера, принадлежавшие австралийским вооруженным силам, нарастят морской потенциал ВСУ <…> и помогут противостоять атакам со стороны России в Черном море", - утверждал Марлз.

Глава Министерства обороны Австралии также напомнил, что общий объем военной помощи, оказанной Канберрой Киеву, превышает 1,3 млрд австралийских долларов ($856 млн). Еще порядка 200 млн австралийских долларов (около $131 млн) было направлено в качестве гуманитарной помощи.

С марта 2022 года Австралия направляет Украине вооружения и боеприпасы, в том числе бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, противотанковое оружие и беспилотники. Помимо военной помощи, Канберра отправила 90 военных инструкторов, участвующих в подготовке ВСУ на территории Великобритании. С октября 2023 года на авиабазе Рамштайн в Германии были размещены разведывательный самолет ВВС Австралии Е-7А Wedgetail и до 100 военнослужащих для содействия охране маршрутов снабжения Украины. Также известно по меньшей мере о 48 гражданах Австралии, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. 

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Компании
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БПЛА
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