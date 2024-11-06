СМИ: идею о перехвате ракет над Украиной могут обсудить на ближайшей встрече НАТО

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что встреча запланирована "на следующую неделю"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Возможность перехвата силами стран НАТО ракет над Украиной могут обсудить на ближайшей министерской встрече альянса. Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в понедельник в эфире телеканала TVN24.

"На следующей неделе пройдет очередная министерская встреча НАТО. Может быть, этот вопрос будет поднят", - сказал польский дипломат.

8 июля после переговоров с Владимиром Зеленским польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава обсудит с союзниками по НАТО возможность сбивать ракеты, пролетающие над западной частью Украины рядом с польской границей. Пункт о необходимости начать эту дискуссию внесен в двустороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, которое было подписано Туском и Зеленским в Варшаве в тот же день.

В Вашингтоне со скептицизмом отреагировали на идею польской стороны. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что это может привести к эскалации конфликта.