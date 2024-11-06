Ответный выход: как воюют разведчики на донецком направлении

Несмотря на развитие беспилотных систем, остаются задачи, доступные только пешим разведгруппам

5 ноября в Российской армии отмечается День военного разведчика. В преддверии праздника «Известия» побывали в разведывательном подразделении группировки «Центр», чтобы узнать, какие задачи выполняет разведка в условиях современных боевых действий и как сегодня проходит служба в таких подразделениях.

Беспилотники не заменят пешую разведку

Конечно, значительная часть задач по наблюдению сейчас ложится на беспилотную авиацию. Но остаются и те, для которых разведывательные группы должны проводить свои выходы — время «войны роботов» в полном ее смысле еще не настало.

Наш собеседник, разведчик с позывным Гашек, работал и в составе групп, и в роли командира.

— У каждого человека есть страх. Тем, кто говорят, что не боятся, я просто не верю. Бывает, что человека нужно выслушать, понять, объяснить ему, что всё будет нормально, — рассказывает Гашек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Часто можно слышать, что воинская культура, которая складывается в разведывательных подразделениях, отличается от пехотной. Но Гашек, улыбаясь, говорит, что он об этом ничего не знает, поскольку служил он только в разведке.

— На фронт я попал не так давно. А в разведке я служил в 2019–2021 годах по контракту. Между этим на гражданке работал машинистом угольных дробильно-сортировочных установок в Новосибирской области. Я бы не назвал сам себя профессиональным разведчиком, но я умею выполнять команды. Проходил очень большую подготовку в те годы, и здесь готовили тоже, — рассказывает Гашек.

Вспоминает он и соревнования, которые до начала специальной военной операции проходили между разведывательными подразделениями. По его словам, многое из того спорта пригодилось ему уже здесь, на СВО.

Особенности донецкого направления

Старший оператор-разведчик с позывным Блогер до ухода в зону спецоперации был связан с мирным видом спорта — футболом. Он был видеоблогером и делал спортивные короткие ролики — рилсы. В итоге спортивная подготовка помогла и ему: во время обучения было легче справляться с физическими нагрузками.

— До подписания контракта я проходил срочную службу в разведывательной роте. Мне 25 лет, и призыв был в 2019–2020 годах, в то время я проходил подготовку, — рассказывает Блогер о том, как пришел в армию уже во второй раз — добровольцем. И сразу же попал на донецкое направление.

ДНР считается очень неудобным регионом для действий пешей военной разведки. Местность очень урбанизированная, а многолетние бои создали еще и плотную и инженерно подготовленную линию фронта. Но даже в таких условиях остаются задачи, которые невозможно выполнить иначе как выходом разведгруппы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Не так давно проходили около 45 км на своих двоих. Брали рюкзаки на неделю, с едой, водой и боекомплектом, — вспоминает Блогер.

Бывают и боевые задачи, включающие прямой контакт с противником.

— Если враг сидит на определенном участке, штурмовые действия производятся не сразу. Сначала производится разведка, а именно разведка боем. Подходим до позиций, выявляем врага, начинается контакт, — рассказывает Блогер о том, как работают разведчики вместе со штурмовыми подразделениями.

Доводилось ему работать и в непосредственном взаимодействии со штурмовиками, проводя малые группы на плацдарм перед будущими штурмами.

Старшина разведывательной роты с позывным Чех во время мобилизации работал в крупной газодобывающей компании, но отказался от брони.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Наблюдая с 2014 года, что происходит на этих землях и как враг на тот момент уничтожал русскоговорящее население, разрушал памятники нашим полководцам и писателям, я уже не мог оставаться в стороне. Это моя вторая война. Первая была по «срочке» в Чеченской Республике, — объясняет Чех.

Он говорит о переписывании истории и о преступлениях уже современных украинских националистов, о которых он раньше узнавал из СМИ, а теперь увидел всё своими глазами на освобождённых территориях. По убеждению Чеха, мы обязаны освободить русскоязычных жителей, которые, несмотря на смертельную опасность, остаются в ожидании прихода российской армии на территориях, где идут боевые действия.

Разведчик вспоминает, что когда в Чечне брали в плен боевиков, среди них оказывалось много говорящих на мове — украинском языке.

— Запад старается переписать нашу общую с Украиной историю и показать свою силу. Я хочу, чтобы скорее наступил мир, чтоб окружающие нас страны и страны Запада поняли, что нас не сломить, — объясняет он. — Наши деды отдавали жизни за эту землю и за нашу общую Победу. А мы — их будущее, и от этого никуда не уйдешь.

Дмитрий Астрахань