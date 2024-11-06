Госдеп утверждает, что в Курскую область переброшены 10 тыс. военнослужащих КНДР

Руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер допустил, что в ближайшее время они могут вступить в боевые действия

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что в Курской области размещены 10 тыс. военнослужащих КНДР.

"Мы теперь считаем, что 10 тыс. [военнослужащих] добрались до Курска, могут вступить в боевые действия в ближайшие дни", - сказал на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя западные предположения о пребывании войск КНДР в России и целях такого развертывания. Он уточнил, что находится в курсе публикаций об участии военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области, но пока не может подтвердить их достоверность. "Тем не менее, как мы говорили, они, вероятно, вступят в боевые действия против украинских сил. А если это произойдет, они станут законными военными целями", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Комментируя недавно опубликованные Республикой Корея "спутниковые снимки", которые якобы говорят о присутствии в РФ военных из КНДР, российский президент Владимир Путин назвал такие фотографии "серьезной вещью". Однако при этом он отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт. Путин указал, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном есть пункт о совместной обороне.

Как подчеркнул 31 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва привержена развитию отношений с Пхеньяном во всех областях и это не должно никого ни пугать, ни заботить. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 30 октября, что стратегическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна не носит необычного или чрезвычайного характера, несмотря на попытки Запада его демонизировать. Она заверила, что тем, кто настроен на мирное взаимодействие с Москвой, беспокоиться вообще не о чем.

Массированная атака со стороны ВС Украины на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 29,6 тысячи военнослужащих и 184 танка. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.