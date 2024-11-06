Войти
ТАСС

Украина надеется получить от Канады систему ПВО NASAMS до конца года

265
0
0
Иллюстративное изображение ракеты комплекса NASAMS
Иллюстративное изображение ракеты комплекса NASAMS.
Источник изображения: topwar.ru

Владимир Зеленский сообщил, что Оттава уже отправила Киеву первую такую систему

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Украина рассчитывает получить от Канады систему противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS до конца 2024 года, она уже отправлена Киеву. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с канадским премьером Джастином Трюдо.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Канады. <...> Премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года", - написал он в Telegram-канале.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак ранее заявлял, что Киев испытывает серьезный дефицит средств ПВО. Киев требовал от Запада сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, однако Зеленский после встречи с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте признал, что союзники не готовы это делать.

Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передавать новую военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Тем самым в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы Вооруженных сил Украины. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
Украина
Продукция
NASAMS
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.11 14:03
  • 5450
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»
  • 04.11 18:30
  • 73
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.11 17:57
  • 13
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 04.11 15:35
  • 0
Военные приготовления НАТО в ноябре
  • 04.11 12:13
  • 23
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 04.11 11:55
  • 10
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 04.11 11:07
  • 5
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 04.11 11:06
  • 0
Гонка вооружений 2.0 – крах Европы
  • 04.11 09:55
  • 1
Как выглядит и на что способен самый массовый гусеничный БТР Северной Кореи
  • 04.11 05:39
  • 2
Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)
  • 03.11 18:24
  • 3
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)