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Интерфакс-АВН

Путин отметил вклад Слюсаря в развитие авиационно-промышленного комплекса

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Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь.
Источник изображения: ATO.ru

Москва. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин встретился с главой ОАК Юрием Слюсарем, которого назначил врио губернатора Ростовской области.

"Мы давно с вами знакомы, и с полной уверенностью могу сказать, что вы много сделали для развития авиации, авиационно-промышленного комплекса в целом. Есть предложение расширить вашу зону ответственности и с другого уровня поработать в Ростове, Ростовской области", - сказал Путин на встрече со Слюсарем, поинтересовавшись его мнением на предложение стать временно исполняющим обязанности главы Ростовской области.

Слюсарь поблагодарил президента за доверие.

"Для меня это возможность вернуться на мою родную землю. Ростов - это один из крупнейших субъектов с большим промышленным, хозяйственным потенциалом. (...) Ростов - это в значительной степени территория, на которой проживает миллион наших новых сограждан. Я считаю, что это делает Ростов таким хабом, таким инфраструктурным центром, для нас это не только вызов, но и возможность и импульс для развития области", - сказал Слюсарь.

Он подчеркнул, что за почти 10 лет его руководства корпорацией президент всегда поддерживал "все наши программы, и военные, и гражданские, и транспортные".

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Страны
Россия
Компании
ОАК
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
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