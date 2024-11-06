Командир украинского батальона "Ахиллес" выступил с предупреждением относительно западных беспилотников (Newsweek, США)

Newsweek: командир ВСУ пожаловался на западные беспилотники

Подавляющее большинство западных образцов вооружения плохо подходит для ВСУ в условиях постоянно меняющейся линии фронта, пишет Newsweek. Лучшие западные снаряды с GPS "не работают", а лучшие беспилотники не летают, жалуется командование украинского подразделения.

Элли Кук (Ellie Cook)

Один лишь украинский батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й киевской отдельной штурмовой бригады ежемесячно использует в среднем три тысячи FPV-беспилотников. Но в подразделении не отдают предпочтение оружию западного производства или наиболее современным и сложным дронам — только потому, что те не могут справиться с поставленными задачами.

"Лучшие образцы оружия, такие как артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением, не работают вообще", — заявил командир батальона Рустам Нургудин на брифинге для представителей оборонных компаний и журналистов в Лондоне.

"Лучшие беспилотники не летают", — добавил он.

Цикл обновления конструкции дронов, на протяжении 2,5 лет определявших ход событий на Украине, составляет чуть более месяца. Промышленность незалежной наладила выпуск беспилотников, и, как утверждают чиновники, опустошенная военным конфликтом страна способна производить миллионы дронов в год. Киев также создал новое военное подразделение, занимающееся исключительно борьбой с беспилотниками.

Проблема, как подчеркивают киевские чиновники, упирается в финансирование. По словам экс-министра стратегических отраслей Украины Александра Камышина, который курирует оборонную промышленность, возможности намного превосходят средства. А производством беспилотников занимаются более 250 компаний.

"Это так обидно, так стыдно — иметь потенциал, но не располагать достаточными ресурсами для оборонной промышленности", — заявил Камышин, ныне занимающий пост советника президента Украины по стратегическим вопросам со специализацией на военно-промышленном комплексе.

Но к имеющимся затруднениям добавляется и электронная война: навигационные системы на вооружении можно запутывать, сбивать с толку и отключать.

Зарубежные страны предоставили Киеву беспилотники и множество других видов оружия для ведения военных действий, однако, по словам экспертов, подавляющее большинство поставок плохо подходит в условиях постоянно меняющейся линии фронта.

Некоторые беспилотники западного производства с трудом пробиваются через плотные заграждения систем радиоэлектронной борьбы. Другой фактор — стоимость: Киев буквально сжигает огромное количество БПЛА, а значит они не могут быть дорогими.

Среди стран-членов НАТО и их военных "никто не понимает, что происходит", утверждает Нургудин. По его словам, на Западе до сих пор бытует ошибочное представление о том, как выглядит "современный" конфликт — представление, в значительной степени сформировавшееся под влиянием опыта боевых действий в Афганистане и Ираке.

Батальон "Ахиллес" поначалу был дислоцирован в окрестностях Харькова, а затем направлен в Бахмут, на сегодняшний день уже полтора года как контролируемый россиянами. Затем солдат отправили обратно в Харьковскую область для ведения боевых действий в районе города Купянска, объяснил Нургудин.

Как сообщило в среду министерство обороны России, войска взяли под контроль расположенный в окрестностях Купянска населенный пункт Кругляковка. ВСУ эту информацию отрицают.

Бои в Харькове велись с первых дней после начала российской военной операции. В 2022 году россияне взяли под свой контроль большую часть северо-восточного региона; однако затем ситуация изменилась в пользу Киева.

За прошедшие с тех пор два года линия фронта в Харькове не поменялась, хотя в начале этого года Москва предприняла наступление на его северные районы.

В субботу в американском Институте изучения войны заявили, что у них отсутствует подтвержденная информация о предпринятом российскими силами продвижении на участке фронта, проходящем от востока Купянска до запада контролируемых Россией Сватово и Кременной — городов на востоке Луганской области.

В субботу в министерстве обороны России заявили о взятии Приливщины — села, расположенного к западу от Сватово.

По словам эксперта, темп наступление России на Купянск зависит от того, сколько снарядов Украина сможет загрузить в свои артиллерийские системы, достаточно ли у нее окажется зенитных установок для борьбы с российскими самолетами, и сколько истребителей окажется в этом районе.

"Мы не знаем, сколько, например, северокорейских солдат может внезапно оказаться перед нами", — отметил Нургудин.

В последние недели представители украинских, южнокорейских и западных спецслужб заявляли, что КНДР отправляет в Россию от 10 до 12 тысяч солдат.

В четверг представители США заявили, что на границе с Украиной размещено около восьми тысяч человек. "Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских войск, но ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни", — отметил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны страны Ллойдом Остином, а также министрами иностранных дел и обороны Южной Кореи Чо Тхэ Юлем и Ким Ен Хеном.