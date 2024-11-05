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ТАСС

Военная помощь Украине от Запада превысила €100 млрд

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Андрей Сибига
Андрей Сибига.
Источник изображения: © AP Photo / Andrii Nesterewnko/Ukrainian Parliament Press Office via AP

США выделили Украине военной помощи на €56,8 млрд, сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Совокупная военная помощь от США и европейских государств Украине уже превысила €100 млрд, сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

"По состоянию на 31 августа 2024 года США выделили Украине военной помощи на €56,8 млрд. В то же время общая военная помощь Украине со стороны европейских государств составила €54,6 млрд", - сказал он на пресс-конференции в Киеве с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Трансляция велась на странице украинского МИД в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передавать новую военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Тем самым в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы Вооруженных сил Украины.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта. 

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