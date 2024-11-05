Зампостпреда РФ при ООН: Сеул втягивается в западную авантюру поставок оружия Киеву

Анна Евстигнеева отметила, что Россия призвала "южнокорейских коллег одуматься и не вставать на крайне опасный путь"

ООН, 4 ноября. /ТАСС/. Республика Корея стала втягиваться в авантюру США по поставкам западного оружия киевским властям, Россия призывает Сеул одуматься и не вставать на этот путь. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Сожалеем, что наши многолетние друзья и партнеры в Сеуле стремительно утрачивают независимость под нажимом Вашингтона, ставя под удар собственные национальные интересы. Судя по всему, они стали втягиваться и в опасные авантюры Вашингтона по наращиванию поставок западного оружия Киеву, который на фоне своих боевых потерь очень в нем нуждается, - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН. - Призываем южнокорейских коллег одуматься и не вставать на крайне опасный путь, который ни к чему хорошему Сеул не приведет. Тем более, что, по данным южнокорейских исследований, уверенное большинство населения страны не поддерживает отправку вооружений на Украину".

Как отметила Евстигнеева, "проводя агрессивную политику на корейском полуострове, американцы заодно решают свои задачи по мобилизации союзников против России". "Это многое говорит об истинных мотивах США в отношении субрегиона", - констатировала она.

24 октября президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что Сеул может пересмотреть отказ от поставок летального вооружения на Украину "с более гибких позиций". Южнокорейские СМИ считали более вероятными "косвенные поставки" США или другим странам, а не прямой экспорт боеприпасов на Украину. Под косвенными понимаются поставки в страны, оказывающие помощь Украине. Также СМИ сообщали, что в соответствии с поэтапным подходом оборонительное вооружение, такое как средства ПВО, имело бы приоритет над наступательным. В Москве указывали, что передача летального вооружения Украине приведет к разрушению двусторонних отношений с Республикой Корея.