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ТАСС

ФРГ выделит дополнительно €200 млн на помощь Украине в преддверии зимы

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что почти две трети энергетической инфраструктуры Украины разрушено

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Германия предоставит Украине дополнительно €200 млн в качестве помощи в преддверии зимы. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Киев, передает агентство DPA.

По ее словам, денежные средства будут использованы для увеличения чрезвычайной гуманитарной помощи, выделенной со стороны МИД ФРГ, чтобы "дома, расположенные вблизи линии фронта и не имеющие энергоснабжения, также могли получать топливо, а украинцы могли быть оснащены всем необходимым, в частности одеялами или теплыми зимними пальто, чтобы защититься от морозов". При этом министр утверждала, что почти две трети энергетической инфраструктуры Украины разрушено.

Дополнительная гуманитарная помощь, как пишет DPA, не является поддержкой энергетического сектора. Скорее, это касается мер по оказанию чрезвычайной помощи населению в зимний период.

В понедельник Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. Там она провела переговоры со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Это уже восьмой визит главы МИД ФРГ на Украину с начала специальной военной операции РФ в феврале 2022 года. Последний раз она посещала Киев в мае 2024 года.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия выделит €4 млрд, что в два раза меньше, чем в текущем году. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции. 

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