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Интерфакс-АВН

Путин в Кремле принял министра иностранных дел КНДР

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Цой Сон Хи
Цой Сон Хи.
Источник изображения: rbk.ru

Москва. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин принял в понедельник в Кремле находящуюся с визитом в Москве главу МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Северокорейский министр прибыла в Москву 30 октября и в минувшую пятницу уже провела переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Министры также открыли на Ярославском вокзале в столице мемориальную доску по случаю визита в 1949 году в СССР Ким Ир Сена.

Главы МИД РФ и КНДР отметили, что отношения Москвы и Пхеньяна "за последние несколько лет достигли беспрецедентно высокого уровня". Цой Сон Хи заверила также, что Пхеньян готов оказывать поддержку и помощь России в российско-украинском конфликте.

"С самого начала специальной военной операции председатель КНДР Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядывались, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу", - сказала она.

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Страны
КНДР
Россия
Персоны
Ким Чен Ын
Лавров Сергей
Путин Владимир
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