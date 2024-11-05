Раскол по экономической политике поставил правительство Германии на грань краха (The New York Times, США)

NYT: более половины немцев хотели бы проведения досрочных выборов

Коалиционное правительство в Германии находится на грани раскола, пишет NYT. По мнению авторов статьи, немцы недовольны текущим политическим курсом на фоне экономического кризиса в стране, закрытия заводов Volkswagen и антироссийских санкций.

Стивен Эрлангер (Steven Erlanger) Кристофер Шютце (Christopher Schuetze)

Трехпартийное коалиционное правительство Германии, объятое внутренними распрями и политическим параличом из-за экономического застоя, балансирует на грани краха.

Есть риск, что оно не продержится до следующих выборов, запланированных на сентябрь 2025 года, и может рухнуть в ближайшее время из-за щепетильных дебатов о бюджете, которые достигнут апогея в этом месяце, говорят аналитики. Партии уже сочиняют предвыборные программы, а лидеры коалиции практически не общаются.

Раскол стал еще очевиднее в пятницу вечером, когда в сеть попал программный документ лидера одной из коалиционных партий. В нем он призвал к основополагающей экономической реформе, которая идет вразрез с политикой правительства и должна сократить расходы.

Экономический документ длиной в 18 страниц написан Кристианом Линднером, лидером либеральной Свободной демократической партии (СДПГ), отстаивающей рыночные позиции.

Линднер хочет урезать часть социальных выплат, отменить специальный "солидарный налог" для финансирования воссоединения Германии и следовать климатическим нормам Европейского союза, а не слишком нереалистичным требованиям Шольца. Партнеры по коалиции вряд ли согласятся на все эти требования.

После проигрыша коалиции на сентябрьских выборах в трех землях Линднер предупредил, что ближайшие месяцы станут "осенью решений". И он намекнул, что, если коалиция не заработает в его пользу, его партия может выйти из правительства канцлера Олафа Шольца.

"Ни то, как правительство подает себя на данном этапе, ни его неясный курс не соответствуют моим ожиданиям, — заявил Линднер в четверг в онлайн-интервью. — Так, как сейчас, дальше продолжаться не может".

Экономика Германии в прошлом году сократилась, а в этом — едва избежала рецессии. Показатель доверия потребителей и предпринимателей оставляет желать лучшего, а на немецкую экспортную модель обрушились серьезные испытания из-за замедления темпов роста в Китае и антироссийских санкций.

Удержать коалицию вместе могут президентские выборы в США.

Если Дональд Трамп вновь станет президентом, он наверняка создаст серьезные проблемы для европейской безопасности и торговли. Аналитики предупреждают, что для Германии, главного игрока в Европе, настанет крайне неподходящий момент, если руководить страной будет временное правительство, поглощенное внутренней политикой и без мандата на то, чтобы принимать важные решения.

Избранная в 2021 году коалиция сразу же столкнулась с российской спецоперацией на Украине.

Поначалу она справлялась неплохо, но с некоторых пор партнеры все больше отдаляются друг от друга. Социал-демократы Шольца пытаются сберечь щедрое государство всеобщего благосостояния, даже несмотря на замедление экономики; зеленые намерены бороться с изменением климата, несмотря на финансовые издержки; а свободные демократы требуют соблюдения строгих конституционных ограничений Германии на дефицит бюджета и госдолг.

Три главных лидера коалиции — канцлер Шольц, министр экономики Роберт Хабек из партии "Зеленых", министр финансов Линднер — практически не разговаривают друг с другом, как сообщают местные СМИ.

"Линднер хочет выйти из коалиции, но пока не придумал, как это сделать", — гласил пятничный заголовок чрезвычайно популярного в стране таблоида Bild.

В то же время оппозиционный депутат от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Норберт Рёттген и другие утверждают, что шок от победы Трампа и ее последствия для Украины, НАТО и европейской безопасности требуют "такого немецкого правительства, которое сможет и захочет руководить на основе народного консенсуса и нового мандата".

Финансовая и военная поддержка Германии имела решающее значение для Киева, уступая лишь американской. Трамп же нередко критикует Германию за недостаточные военные расходы, и, во время своего президентского срока, даже пытался вывести из страны тысячи американских солдат.

Если Трамп будет избран и решит сократить или вовсе пресечь помощь Украине или подорвет доверие к НАТО, рабочее правительство в Германии окажется жизненно важным для коллективного ответа Европы.

Долгое время считалось, что правительство сохранит единство до следующих федеральных выборов, особенно учитывая слабые результаты партнеров по коалиции в опросах общественного мнения. С большим отрывом лидируют ХДС, и, если бы голосование состоялось прямо сейчас, канцлером бы наверняка стал их лидер Фридрих Мерц.

Однако либералы из СДПГ, набравшие почти 12% голосов в 2021 году, в последних опросах опустилась ниже пятипроцентного барьера. Сам он прозрачно намекал, что если выйдет из правительства из-за бюджетных разночтений, то сможет провести новую кампанию с прицелом на защиту налогоплательщиков от коалиционных партий с их непомерными расходами.

Если он так и сделает выйдет в конце этого месяца, то новые выборы могут состояться уже в марте.

Но Линднер также может попытаться добиться уступок на переговорах по бюджету. В его собственной партии нет единого мнения по этому вопросу, а крах коалиции в Германии — редкость.

Брешь в бюджете составляет менее десять миллиардов евро (почти 11 миллиардов долларов) — не такая уж большая сумма. Однако решение Линднера возобновить соглашение о пенсионной реформе разгневало Шольца, и обе стороны заняли жесткие позиции, подкрепив их резкими заявлениями, которые будет тяжело забрать назад. Линднер возражает против расходов, учитывая старение населения и замедление экономического роста.

Даже если правительство доживет до следующего сентября, на деле по ключевым вопросам его может охватить паралич — особенно в сфере мер по обеспечению стабильного экономического роста.

Неспособность правительства выработать единый курс подрывает все коалиционные партии, заявил Кристиан Мёллинг из Немецкого совета по международным отношениям. "В спорах о политике больше не звучат рациональные доводы — вместо этого они все больше напоминают эмоциональные перепалки".

"При нынешней слабости Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона Европа полностью лишилась лидера. Никого нет. Самое стабильное правительство сейчас, пожалуй, в Италии", — подытожил эксперт.

У немцев веские причины тревожиться о замедлении экономики: это и кризис из-за планов Volkswagen закрыть заводы, и разрыв энергетических связей с Россией с началом спецоперации на Украине, и сокращение китайского импорта. Так что даже тот факт, что экономика Германии пребывает в относительно приемлемой форме по сравнению, скажем, с соседней Францией или даже Японией, является слабым утешением.

Согласно свежему опросу телерадиокомпании ARD, лишь 14% немцев удовлетворены работой коалиции, а 54% хотели бы досрочных выборов.