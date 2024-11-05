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ТАСС

Ермак заявил, что Киев допускает прекращение ударов по энергообъектам через Катар

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© Chris McGrath/ Getty Images
© Chris McGrath/ Getty Images.
Источник изображения: © Chris McGrath/ Getty Images

Глава офиса президента Украины отметил, что в этом аспекте может быть применен принцип, аналогичный "зерновой сделке"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Украина готова рассмотреть возможность заключения соглашения о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры с РФ при посредничестве Катара либо другой страны. Об этом заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.

"Если Катар или другая страна готова имплементировать эти договоренности (о прекращении ударов по объектам энергетики - прим. ТАСС) через соглашения отдельно с Украиной и отдельно с Российской Федерацией, пожалуйста. <...> Если такие договоренности будут, Украина готова их рассмотреть", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

Ермак подчеркнул, что в этом аспекте может быть применен принцип, аналогичный "зерновой сделке". При этом он утверждает, что в настоящий момент никаких переговоров между Киевом и Москвой не ведется.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "вбросом, не имеющим отношения к действительности", информацию издания Financial Times о якобы ведущихся переговорах о прекращении ударов по энергообъектам Украины.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Также на Украине должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев российский мирный план отверг. После массированной атаки ВСУ на Курскую область, которая началась 6 августа, российский лидер заявил, что переговоры с правительством, атакующим гражданских лиц, бессмысленны. 

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