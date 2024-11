Компания CGSTL как китайский лидер в области геопространственной разведки

Французский бюллетень "Intelligence Online" опубиковал материал "CGSTL makes its mark as Chinese geospatial intelligence champion" ("Компания CGSTL зарекомендовала себя как китайский лидер в области геопространственной разведки"), в котором говорится, что успешные запуски в КНР 20 сентября 2024 года первого спутника семейства "Цзилинь-1" (Jilin), несущего радиолокационную систему с синтезированной апертурой антенны, и шести спутников дистанционного зондирования Земли этого же семейства "Цзилинь-1" в модификации "Куаньфу-02B" (Kuanfu), подчеркивают центральную роль, которую китайская компания Changguang Satellite Technology Co., Ltd (CGSTL) в настоящее время играет в секторе геопространственной разведки Китая. "Intelligence Online" выяснил, что возможности космических аппаратов "Куаньфу" превосходят возможности их западных аналогов.

Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" (СZ-2D) с шестью космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли семейства "Цзилинь-1" в модификации "Куаньфу-02B" разработки китайской компании Changguang Satellite Technology Co,. Ltd. (CGSTL), 20.09.2024 © Zheng Taotao / Xinhua

Запуск 20 сентября текущего года шести спутников дистанционного зондирования Земли семейства "Цзилинь-1" (Jilin-1) в модификации "Куаньфу-02B" (Kuanfu-02B) обеспечил китайскую компанию Changguang Satellite Technology Co., Ltd. (CGSTL) возможностями, равных которым в мире нет. Информация, которую наше издание собрало на неделе космического бизнеса (Space Business Week), проходившей в Париже в середине сентября, показывает, что CGSTL успешно интегрировала в спутники трёхзеркальную анастигматическую оптическую систему с дефлектором, имеющим фокусное расстояние более 5 м.

Это техническое достижение означает, что компания существенно расширила масштаб своей деятельности по дистанционному зондированию Земли. Поскольку вокруг Земли вращаются шесть спутников, расположенных с интервалами на высоте 558 м, каждый с полем зрения 150 км, они могут за несколько минут получить изображение с очень высоким разрешением в полосе шириной 900 км, что эквивалентно расстоянию между Парижем и Берлином.

Непревзойденные характеристики

Когда 25 августа прошлого года компания CGSTL вывела на орбиту свой первый спутник "Цзилинь-1" в модификации "Куаньфу-02", иначе говоря, космический аппарат широкополосной связи (Jilin-1 Wideband-02), мало кто из западных экспертов поверил в ее обещание совместить пространственное разрешение 50 см с полосой обзора шириной 150 км, и все это в на платформе массой всего лишь 230 кг.

В настоящее время в мире нет другого спутника - гражданского или военного - способного обеспечить такую же производительность при разрешении 50 см на пиксель. При таком же разрешении поле зрения космических аппаратов SkySats компании Planet составляет 6,6 км, а аппараты группировки Pléiades группы Airbus имеют поле обзора 20 км, что в семь раз меньше, чем у аппарата "Цзилинь-1" в модификации "Куаньфу-02".

Китай утверждает, что благодаря этому достижению, которому он обязан своему "частному" сектору, он догнал Запад в области космических аппаратов оптико-электронной разведки, и его возможности в этой области составляют прямую конкуренцию возможностям новой группировки спутников Starshield, которую компания SpaceX разрабатывает для национального управления военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office); первые 63 космических аппарата группировки Starshield выведены на орбиту, начиная с мая текущего года.

Инструмент жесткой силы Китая

Компания CGSTL вышла на рынок 1 декабря 2014 года, всего через несколько месяцев после того, как Китай разрешил "коммерческий" космос. С самого начала она отличалась от других китайских фирм быстрым ростом и хорошей репутацией в глазах властей.

Головной офис компании расположен в Чанчуне, столице провинции Цзилинь, на границе с Северной Кореей и в самом сердце промышленного комплекса Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Компания запустила свои первые четыре спутника "Цзилинь" 7 октября 2015 года, менее чем через год после открытия, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался в течение многих лет до этого Чанчуньским институтом оптики, точной механики и физики (Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics) Китайской академии наук (Chinese Academy of Sciences).

В ноябре 2020 года, в разгар пандемии Covid-19, компания привлекла заёмные средства в сумме 374 млн долл, что беспрецедентно для отрасли дистанционного зондирования Земли. В этом масштабном привлечении капитала приняли участие инвесторы из Китая, Гонконга (CICC) и Сингапура, в дополнение к двум первоначальным инвесторам - Haitong Capital с 2017 года и Puhua Capital с 2019 года.

Изначальная цель компании - создать группировку из 132 спутников "Цзилинь-1" - могла показаться амбициозной, но из всех частных китайских компаний CGSTL - единственная соблюдает первоначальный график запусков. В 2023 году НОАК запустила 42 спутника - оптоэлектронной разведки, связи, радиоэлектронной разведки и метеорологических - в то время как CGSTL запустила столько же спутников только для дистанционного зондирования Земли.

Орбитальная группировка компании, насчитывающая более сотни космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в оптическом, инфракрасном, гиперспектральном и, в настоящее время, после запуска 24 сентября текущего года спутника "Цзилинь", несущего радиолокационную систему с синтезированной апертурой антенны (Jilin SAR), радиолокационном диапазонах, с разрешением от 2 м до 30 см, обеспечивает CGSTL непревзойденными возможностями в области видовой разведки, превышающими возможности всех других китайских спутниковых операторов, вместе взятых.

CGSTL лидирует по объему экспорта

Указанные возможности компании, в первую очередь, обслуживают потребности НОАК, как основного заказчика CGSTL, но они также позволяют компании поставлять свои услуги и на экспорт. В 2019 году CGSTL стала первым китайским оператором, услугами которого воспользовалась российская частная военная компания "Вагнер" в интересах своего африканского контингента; компания сыграла ключевую роль в сделке с "Вагнером" по приобретению эксклюзивного доступа к двум спутникам семейства "Цзилинь" в модификации "Гаофэнь-3D" (Jilin Gaofen 3D). Контракт был заключен 15 ноября 2022 года с подставной компанией Beijing Yunze Technology Co., о чем стало известно только в октябре следующего года.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года между CGSTL и Ираном был разыгран тот же сценарий. Сначала Иран приобретал у китайской группы снимки, а затем, как сообщила газета The Washington Post 16 августа сего года, был реализован проект по приобретению двух аналогичных спутников (Jilin Goafen). Условия контракта, опубликованные The Washington Post, практически идентичны условиям контракта с "Вагнером" от 2022 года.

Благодаря этим сделкам компания CGSTL, по-видимому, становится национальным лидером КНР в области дистанционного зондирования Земли из космоса; она в состоянии удовлетворить как потребности внутренних заказчиков, так и тайную поддержку заказчиков из стран-партнеров, большинство из которых являются членами БРИКС. Россия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия являются заказчиками услуг группы компаний CGSTL в части получения данных спутников дистанционного зондирования Земли семейства "Цзилинь".