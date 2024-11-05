Боуз: НАТО и месяца не протянет в полномасштабном конфликте с Россией и Китаем

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полномасштабный конфликт между странами НАТО с одной стороны и Россией и Китаем с другой не продлился бы и месяца, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Боуз написал это в ответ на видео, на котором англоговорящие военные со словами "Давай убираться отсюда" уезжают при звуках взрывов.

"Британцы и американцы решили, что лучше избегать встреч с русскими <…> НАТО усвоила одну вещь: в полномасштабном конфликте с Россией и Китаем они и месяца не протянут", — констатировал он.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.