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Ростех

«Росэлектроника» начала поставки отечественных компонентов для авиационных систем связи

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Авиационные системы связи
Авиационные системы связи.
Источник изображения: rostec.ru

Изделия отличаются повышенной устойчивостью к вибрационным нагрузкам и по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к поставкам электронных компонентов для оборудования связи самолетов. Технические параметры новых устройств позволили заменить зарубежные изделия в бортовых комплексах связи.

Вакуумные высокочастотные переключатели поляризованного типа разработаны пензенским НИИ электронно-механических приборов (НИИЭМП) по заказу нижегородского НПП «Полет» (оба входят в «Росэлектронику») для замены изделий иностранного производства.

Устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования. Изделия отличаются повышенной устойчивостью к вибрационным нагрузкам и по своим рабочим характеристикам не уступают зарубежным аналогам.

«Разработанные в НИИЭМП комплектующие позволили отказаться от аналогичных изделий зарубежного производства. Применение современной отечественной ЭКБ в составе бортовой аппаратуры радиосвязи увеличило срок службы оборудования и повысило его надежность. К настоящему моменту мы уже передали партии выключателей заказчику», — заявил генеральный директор НИИЭМП Вячеслав Зуев.

НПП «Полет» является одним из ведущих в отрасли разработчиком и производителем техники авиационной радиосвязи.

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