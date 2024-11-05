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Техкульт

Пентагон не доверяет новым разведывательным спутникам Илона Маска

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Илон Маск

Space X по распоряжению правительства США только что запустила несколько очередных разведывательных спутников нового поколения — что, как ни странно, вызвало обеспокоенность Пентагона.

Причина — в якобы «регулярных» телефонных контактах Илона Маска с президентом России за последние два года. В частности, как утверждают представители военного ведомства в интервью New York Times, в ходе одного из таких звонков В. Путин якобы передал И. Маску просьбу Си Цзиньпина не предоставлять Тайваню Starlink. В Кремле назвали эту информацию ложной — единственный телефонный контакт между президентом РФ и главой Space X состоялся до 2022 года и носил представительский характер. В Пентагоне также обеспокоены образовавшейся монополией Space X и NASA на рынке запуска военных спутников, что является «проявлением зависимости от поставщика и может свести на нет преимущества свободного рынка, подавить инновация и привести к завышению цен». По словам высокопоставленного представителя Пентагона Мэнди Вон, это ненормально, когда Space X осуществляет абсолютное большинство космических запусков, включая пуски разведывательных спутников, при этом глава компании «регулярно общается с одним из ключевых соперников нашей страны».

Александр Агеев

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Страны
Россия
США
Тайвань
Компании
NASA
Персоны
Илон Маск
Путин Владимир
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