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Техкульт

Китайский стартап предложил полет к границам космоса — билеты раскупили за несколько минут

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Ракета

На рынке космического туризма появился еще один игрок — китайский стартап Deep Blue Aerospace, недавно объявивший о начале продаж билетов на 12-минутное путешествие к границам космоса (это чуть больше 100 км).

Несмотря на весьма сомнительные перспективы такого путешествия на ближайшие годы (первый полет запланирован не ранее 2027 года), билеты по цене $210 000 разлетелись в считанные минуты, как горячие пирожки. Однако даже столь приличная сумма — откровенный демпинг по сравнению с тем, что предлагает ее американский конкурент The Spaceship Company, готовый домчать своих клиентов на космическом самолете Virgin Galactic SpaceShip 2 до ближнего космоса за $600 000. Но и это не предел — полет по тому же маршруту на Blue Origin Джеффа Безоса обойдется в два раза дороже. Новичку из Китая только предстоит доказать серьезность своих намерений, как будущим клиентам, так и именитым конкурентам. Дело в том, что одно из первых испытаний ракеты-носителя с вертикальной посадкой «Небула-1» завершилось взрывом, и чтобы достичь успеха Deep Blue Aerospace в ближайшие два года предстоят десятки испытаний. Амбициозному китайскому стартапу предстоит напряженная работа, поскольку буквально на пятки ему наступает очередной конкурент — также китайская компания CAS Space, готовая предложить аналогичные полеты по цене $281 000.

Александр Агеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
Blue Origin
Virgin Galactic
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